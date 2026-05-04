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▲山豬妹公開自己為捐骨髓住院的影片。（圖／IG@payme88627）

靠「山豬是吃素的」一句話紅遍網路的山豬妹（本名：陳沛冪），26歲的她在社群公開自己住院的消息，透露是為了進行骨髓捐贈，因此裝上了人工血管，她也公開了捐贈骨髓需要多天的準備期，還形容「骨頭痛到像被狗咬」，一陣暖心舉動掀起許多網友討論。現年約26歲的山豬妹，14歲時就在遊覽車上以流利台語推銷特產爆紅，幽默自然的表現讓她迅速成為網路紅人，多年來她持續經營社群，偶爾分享生活點滴，而這次她突然上傳住院影片，讓粉絲又驚又擔心，隨後才揭曉背後原因其實是為了救人一命「捐骨髓」。山豬妹透露，在正式進行骨髓捐贈前，需經過數天的準備期，期間身體會出現一些反應，包括低燒、無力等狀況，形容骨頭疼痛的感覺「像被狗咬一樣」，讓人聽了相當心疼，不過她坦言雖然有這些不舒服，但一切都還在可以承受的範圍內。為了完成捐贈程序，醫療團隊替山豬妹裝上了人工血管，她分享因為有局部麻醉，施作時並沒有想像中那麼痛，但她幽默表示「比拔智齒還輕鬆一點」，讓不少網友對骨髓捐贈有了更近一步的了解。目前山豬妹恢復狀況良好，她在影片中開玩笑說自己已經可以「跳甩頭舞」，她也藉此經驗向外界喊話，強調骨髓捐贈其實沒有想像中可怕，希望能鼓勵更多人投入相關行動，消息曝光後，大批網友湧入留言區替她打氣，「骨髓超人」、「真正的善良女孩」、「願意幫助陌生人真的很勇敢。」