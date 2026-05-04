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感測元件廠鼎元今（4）日公布第一季財報，稅後純益達1663萬元，順利轉虧為盈。市場買盤積極湧入，鼎元今日股價強勢走高，盤中直奔漲停並一路鎖死，終場以63元作收。鼎元第一季營收5.45億元，去減9.85%，但首季高毛利的光通訊產品出貨比重顯著增加，成功帶動單季毛利率上揚至19.63%。單季稅後純益達1663萬元，每股純益（EPS）0.06元，相較於去年第四季虧損2271萬元及去年同期虧損178萬元，營運走出谷底。鼎元董事會今日亦決議通過最新的股利分派案，預計將發放總金額達3006萬2225元的現金股利，每股配發現金股利0.1元。此次除息交易日訂於5月25日，最後過戶日為5月26日，停止過戶期間自5月27日起至5月31日止，預計將於6月16日正式發放現金股利。隨著全球AI產業蓬勃發展，資料中心對高速傳輸的需求日益殷切，鼎元旗下研發的高速PD晶片產品可望迎來強勁的出貨動能。此外，車用保護元件的市場布局也逐步展現成效，預期今年整體營運將呈現逐季成長的穩健態勢。