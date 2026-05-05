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▲金高銀、朴智賢雙女主入圍百想視后。（圖／IG@ggonekim）

2026百想藝術大賞將於5月8日登場，而本次戲劇類入圍名單中，《妳和其餘的一切》以7項提名成為最大黑馬，不僅成功擊敗《未知的首爾》等熱門作品，其中最受矚目的，莫過於金高銀與朴智賢同時入圍最佳女主角，形成罕見的「網內互打」局面。《妳和其餘的一切》於2025年9月在Netflix獨家上線，全劇共15集，以細膩筆觸描繪兩名女性跨越30多年的情感糾葛，故事從1992年兩人小學相識展開，一路走過青春、成長與中年低谷，刻畫出既親密又競爭的複雜友誼。劇中由金高銀飾演的柳誾重，是一名平凡編劇；朴智賢則飾演身患重病的千商燕，在生命倒數之際重新回到誾重身邊，甚至提出前往瑞士安樂死的請求，讓兩人不得不重新審視彼此關係與人生選擇。該劇在本屆百想共入圍作品獎、導演獎、劇本獎、最佳女主角、男配角與藝術獎等7項大獎，其中，金高銀已連續第三年角逐視后寶座，穩定演技備受肯定；朴智賢則憑藉詮釋重病角色的細膩層次首度闖入戰局，共同主演的兩人正面交鋒，也讓本屆競爭被形容為「死亡之組」。除了亮眼提名，《妳和其餘的一切》在話題性上同樣不容小覷，劇情大膽觸及安樂死、癌症、跨性別與家庭關係等議題，跳脫傳統愛情框架，深入探討「愛情之外的其餘人生」，尤其對女性友誼的刻畫，被許多觀眾形容「真實到刺痛」，呈現友情中「希望妳過得好，卻又不想輸給妳」的矛盾心理。不過，該劇評價亦呈現兩極，有觀眾大讚本劇為「後勁最強韓劇」，認為情感細膩，看完後勁很強；但也有人認為節奏太慢，氛圍壓抑看不下去。隨著百想入圍名單公布，《妳和其餘的一切》能否在頒獎典禮上橫掃獎項，尤其金高銀與朴智賢誰能脫穎而出，也成為本屆最大看點之一。