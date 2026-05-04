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▲藍心湄（右）和媽媽相差18歲，互動像朋友或閨密。（圖／藍心湄 Hsin-Mei Lan臉書）

▲藍心湄身為家中長女，當年為了幫父親償還3000萬元台幣的債務，16歲就出社會賺錢養家。（圖／林炳存提供）

「時尚教主」藍心湄在母親節前夕透過影片，感謝沒有血緣的藍媽媽在自己最叛逆的13、14歲時收留、照顧她，讓藍心湄與媽媽是繼母女的關係再度成為話題。藍心湄和媽媽相差18歲，互動像朋友或閨密，她曾經爆料藍媽媽10幾歲就去整型，家裡6個姊妹都整成同一個模子，因為人多可以打折，讓眾人笑翻。藍心湄2005年前在節目《康熙來了》爆料，藍媽媽很年輕的時候就和姊姊、妹妹去整容，因為可以打折，「她們6個姊妹（長得）一模一樣」，透露以前發生過老友庹宗康認不出哪一位是她的媽媽的趣事，讓主持人小S、蔡康永聽了嘖嘖稱奇、笑彎了腰。其實，藍心湄先前就提過和媽媽不是親生母女關係，但藍媽媽對她非常疼愛，視如己出，身為長女的她，當年為了幫家裡償還3000萬元台幣的債務，16歲就出社會賺錢養家，而30幾年的演藝路上，媽媽就像自己的保鑣一樣照顧她，因此能有如今輝煌的成就和地位，一部分原因為母親在背後嚴格的督促和把關。藍心湄是演藝圈出了名的孝順，擁有超過15億台幣身價的她，對家人關懷備至，經常在社群平台分享帶媽媽到處旅遊的畫面，藍爸爸2020年過世後，藍心湄更珍惜與母親相處的時光，日前，她在節目《女人我最大》坦言，即便身世為收養，但與媽媽感情極深，直言「我的世界只有妳」。