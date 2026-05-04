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台北市近期展開滅鼠行動，市區各處投放滅鼠劑，不過究好伴寵物營養專家、獸醫師孫文瑛Eva近日在臉書發文提醒，這些散布在各處的「抗凝血型滅鼠藥」，對毛小孩相當要命，而貓狗誤食當下完全不會有異狀，往往出現流鼻血、血尿等症狀時，已經相當危險。孫文瑛指出，這類常見的抗凝血型滅鼠藥通常呈現鮮豔的粉紅、藍綠或紅色的蠟塊與穀粒狀。民眾帶寵物散步時，若看見路邊有「紙板斜靠牆面」、「鞋盒挖洞」或「黑色PVC管」，極有可能是暗藏危機的毒餌站，務必立刻帶寵物遠離；此外，若看見死老鼠也應盡速繞道，避免犬貓因啃咬中毒死亡的老鼠而遭到二次毒害。一旦毒性發作，通常在誤食後的24至72小時內，毛孩會出現牙齦出血、皮下瘀青、呼吸急促甚等嚴重症狀。為防範未然，孫文瑛提出多項散步實戰防護守則。首先，飼主務必將牽繩縮短至1.5公尺以內，訓練毛孩「不可以、放下」指令，且散步時不要滑手機，因為毛孩低頭嗅聞並吞食的速度遠快於人類反應。外出返家後，應仔細清理寵物的腳掌、尾巴與腹部，防止無意間沾染毒餌殘留物而舔食。若狗狗本身有亂撿東西吃的習慣，建議這段期間暫緩前往市區公園，或請教專業訓練師配戴合適的嘴套；貓咪則強烈建議改為純室內飼養，避免放養帶來的風險。萬一毛孩真的不幸誤食，孫文瑛強調「搶救時間是絕對關鍵」。第一步應立刻拍下毒餌樣貌或帶著包裝，以利獸醫判斷確切成分與解毒方式；第二步是「絕對禁止自行灌鹽水催吐」，此舉極易引發吸入性肺炎讓病情更加危急；第三步則是火速衝向動物醫院。獸醫表示，誤食兩小時內就醫可及時進行催吐與投予活性碳，後續的解毒療程，服用維他命K1通常需耗時4至6週。這是一場長期抗戰，飼主切勿因寵物看似恢復活蹦亂跳就擅自停藥，必須按指示回診追蹤凝血數值，以免前功盡棄。