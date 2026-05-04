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國民黨針對軍購版本引發的內鬥持續延燒，從基層到地方首長、民意代表紛紛炸鍋，許多人更是公開互撕，對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今(4)日臉書發文，分析這場「黨內大亂鬥」，直指國民黨中央對軍購的立場已與民意嚴重脫節，鄭麗文在節目上試圖為季麟連「賣黨求榮」言論護航，反問「韓國瑜有這麼脆弱嗎？」此話一出不但點燃趙少康怒火，隔空回嗆：「韓國瑜堅強就可以公開罵人？如果法院這麼好翻頁，乾脆關門算了！」更狠批黨中央對此事的態度就是「不回應、不道歉、不處分、不下台」的四不政策。趙少康質疑黨中央提出的「3800億+N」版本根本是開出一張「空白支票」，由於沒設定上限，若美國發價書不斷灌水，國民黨將進退失據，而較多人支持的「8000億」版本，鄭麗文雖堅稱「黨團與縣市長參選人多數支持3800億」，卻立刻遭到黨內資深立委賴士葆公開打臉，賴士葆直指發言支持8000億的人數遠大於3800億，更語帶玄機地表示「可能有人沒對主席說實話」。現在傳出黃復興系統疑似施壓立委，王鴻薇證實曾接到黃復興主管「拜託支持黨版」的電話，面對版本爭議，王鴻薇僅支支吾吾表示支持「團結版本」，顯見基層立委在黨中央壓力與民意間左右為難。張育萌感嘆，黨中央目前不僅綁架自家人，甚至要把全台灣的人民一起拖下水，這種與民心背離的作法，恐讓國民黨在接下來的選戰中，面臨更大的挑戰。