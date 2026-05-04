台灣今（4）日進入梅雨季，下午開始北部、中部地區都出現降雨，讓新竹寶山、寶二水庫、苗栗永和山水庫蓄水量均增加，但南部地區今日尚未出現雨勢，最缺水的台南曾文水庫蓄水率已跌至13%，要靠梅雨解渴還要再等等。

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據中央氣象署指出，今日受到鋒面通過及東北季風增強，入夜後再度降溫，北台低溫18、19度，中部及花東低溫20至22度，南部低溫23、24度；明日華南雲雨區東移，持續濕涼，預計6日氣溫才會回升轉晴。

今日上午北部出現短暫陣雨後放晴，下午則從北部、東部開始出現雨勢，逐步擴及到中部及南部地區。

而與半個月前比較，當時負責供水給竹科的寶山、寶二水庫蓄水率均不到3成，讓新竹水情陷入「減壓供水」的黃燈警報；同時間，台中德基水庫水位也不到6成，大台中地區也進入「水情提醒」的綠燈。

經過4月春雨挹注，新竹及苗栗水庫均逐步回升，水利署也在4月27日宣布，新竹地區水情燈號由「減壓供水」黃燈調整為「水情提醒」綠燈；今日梅雨鋒面，寶山、寶二水庫蓄水量已經回升至68%以上。

台中地區同樣受惠到午後雷陣雨及春雨，德基水庫蓄水量在1個月時間調升至7成5，可望在梅雨季節回升至8成以上。

然而，春雨並未給南部地區帶來多少雨量，南部地區最大的曾文水庫蓄水量在4月初還有2成以上，今日已降至13%，以每日下降1個百分點計算，若此次梅雨仍無法下在曾文水庫集水區，本週恐跌破10%。

值得一提，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫三者可以互相支援，烏山頭水庫及南化水庫今日蓄水量分別達到55.8%及34.7%，因此短時間內仍可透過調度維持正常供水。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...