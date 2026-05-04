我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林佳龍強調未來將以總合外交全力推動「榮邦計畫」，讓這份銘記在心的情誼轉化為實質動力。（圖／林佳龍臉書）

總統賴清德出訪史瓦帝尼期間，昨（4）日親自晉見王母恩彤碧，邀請王母在未來能再次訪台，感受台灣的改變與熱情。賴總統隨後在史王恩史瓦帝三世陪同下，參觀由台史攜手興建的國際會議中心（ICC），感謝史國長期在國際上為台發聲。外交部長林佳龍也全程陪同，並強調此行不僅延續兩國深厚情誼，更展現了台灣與友邦共榮的決心。外交部長林佳龍表示，這座結合傳統與現代設計的ICC中心，是台史攜手合作的具體成果，更是史王非常重視的基礎建設。該場館在台史建交與史國獨立「雙58」慶典中已正式啟用，當時更在文化展演廳播放賴總統的致詞影片。林佳龍認為，ICC未來將成為史國推動國際交流與會展產業的重要場域，有效協助史瓦帝尼連結區域與國際社會。未來合作展望，林佳龍指出，台史建交即將滿58年，外交部會持續從經貿、醫療、教育到人才培育等領域深化關係。他強調，未來將以總合外交全力推動「榮邦計畫」，讓這份銘記在心的情誼轉化為實質動力。期待透過全方位的合作發展，讓台史兩國的友誼在穩健的基礎上持續向前，達成兩國互惠互助的目標。