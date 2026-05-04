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彰化鹿港起家的金可集團今（4）日透過旗下企業捐贈3輛復康巴士給彰化縣政府，總價約528萬元，展現企業回饋地方的善舉。未料同日晚間即傳出集團總經理蔡國源捲入婚外情風波，引發地方熱議。今日白天的捐贈活動，是由金可集團旗下永勝光學、寶島光學及昌駿國際醫療等單位共同參與，包括董事長蔡國洲、總經理蔡國源、金可集團醫藥生化事業群執行長蔡國田、金可集團眼鏡通路事業群副董事長蔡國平等多名高層出席儀式，場面隆重。未料當晚即傳出蔡國源涉及婚外情，對象為鹿港一間知名餐廳負責人之女。相關消息在地方迅速傳開，成為熱議話題。媒體報導指出，台中地方法院今年2月已針對侵害配偶權案件作出一審判決，判決女方須賠償蔡妻30萬元，許女不服，目前案件仍在上訴審理中。許女是彰化鹿港知名海鮮會館千金，她主張約3年前認識蔡國源，因蔡熱烈追求而交往，當時蔡稱已離婚、單身，她誤認對方無配偶，後來接到蔡妻簡訊才知2人仍有婚姻關係。地方人士指出，金可集團是國內大型光學企業，在中國大陸擁有1千多家分店，在台灣也有四百多家分店，最近還收購了大陸的海昌眼鏡/並且由蔡依林擔任代言人，整個企業集團加上關係企業資產超過百億，號稱是華人的“眼鏡之王”，集團動態向來備受關注。此次事件除企業公益作為外，也因高層私領域爭議，引發外界關注。對於相關爭議，蔡國源與許女透過律師發表聲明指出，蔡已對正宮張女提出離婚訴訟及妨害秘密、公然侮辱等民刑事告訴，目前仍在地檢署偵辦及法院審理中，而本起侵害配偶權訴訟仍在法院審理中，應尊重法院調查與判決結果。