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總統賴清德上週六搭乘史瓦帝尼專機（原華航班機）前往非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，成功突破中國封鎖，外界關注賴清德將如何回到台灣。《法新社》今引述機場消息人士報導，賴清德稍早已搭乘國王專機離境。根據法新社報導，引述機場消息人士稱，賴清德周一離開史瓦帝尼，結束了對台灣在非洲唯一邦交國的訪問。一位不願透露姓名的史瓦帝尼主要機場消息人士稱，他（賴清德）今天早上乘坐國王的專機離開，並指賴離開期間的安排一直很低調。《聯合報》稍早報導稱，賴清德應該會搭同一專機回台，因此推算5日早上將會回到桃園國際機場。不過，總統府方面並未證實。由航班追蹤網站Flightradar24可看到，這架A340專機由曼齊尼（Manzini）的恩史瓦帝三世國王機場起飛，短暫飛越莫三比克與南非的上空後，已進入印度洋，且飛行方向是朝東南方向前進，不過在航班追蹤網站上，只能看到飛機位置，無法查閱飛行地點。