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美股主要指數周一（4日）早盤漲跌互見，記憶體族群表現持續強勢，美光股價早盤超過8%，被動元件大廠威世科技也出現超過4%的漲幅。美股四大指數4日早盤，截止至台灣時間晚間10時15分，道瓊工業指數下跌161點或0.33%、那斯達克指數小漲26點或0.1%、標普500指數平盤震盪、費城半導體指數小漲36點或0.35%個股部分，台積電ADR漲幅約2%，股價最高一度突破406美元，AMD與英特爾則分別下挫4%與2%；記憶體族群表現持續搶眼，美光股價早盤飆出8%，股價突破588美元歷史新高紀錄、SanDisk漲幅也近6%、威騰電子與希捷科技也都有2%漲幅；另一方面，被動元件族群也動了起來，威世科技（vishay）早盤漲幅破4%，近一個月以來股價已狂漲64%。根據路透報導，伊朗海軍稍早表示，已阻止「美國—猶太復國主義」軍艦進入該區域，伊朗國營電視台以及半官方媒體法爾斯通訊社報導稱，在一艘美國軍艦無視警告後，兩枚飛彈在賈斯克島附近擊中了該艦，但這兩則報導遭美國中央司令部駁斥，在X貼文中寫道「沒有任何美國海軍艦艇遭到擊中。」但這一消息一度讓油價週一上漲，美國西德州中質原油期貨小幅上揚，交易價格略高於每桶102美元，而國際基準布蘭特原油期貨上漲2%，至每桶110美元以上。在伊朗的說法被識破後，能源價格也從稍早的高點回落。另據CNBC報導，近期投資人對中東局勢的樂觀情緒，加上第一季強勁的財報季，已推動股市創下新高。美國銀行策略師Nigel Tupper認為，未來仍有理由保持看多。他提到，「強勁的全球獲利循環以及多個持續存在的投資主題，仍對全球股市回報提供支撐。」華爾街投資機構Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek認為，「七大科技巨頭」的強勁財報將使人工智慧持續成為市場主題，「隨著大型科技公司財報表現穩健，為人工智慧主題增添更多動能，我們認為投資人可能會繼續追逐被視為贏家的科技股，包括半導體與記憶體等領域。」