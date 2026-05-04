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▲明坂聰美透過手寫信宣布結婚。（圖／X@akekodao）

日本知名聲優明坂聰美今（4）日宣布結婚喜訊，她過去時常在社群「單身悲鳴」成為了動漫圈迷因，因此消息一出立刻在動漫圈引爆熱議，甚至攻佔了日本X趨勢榜第二名，她透露結婚對象是酒局認識的圈外人，同時她還公開純白婚紗照與親筆信，甜蜜氛圍感染大批粉絲，留言區瞬間被祝福灌爆。明坂聰美的結婚對象為一名圈外上班族，兩人因「酒局」結緣，從酒友關係逐漸發展為戀人，她形容另一半個性溫柔且穩重，甚至讓原本愛喝酒、常喝過頭的自己學會節制，「因為他的存在，我成長了不少。」事實上，明坂聰美結婚之所以會掀起關注，是因為她長年以來有著「單身人設」，過去每當有女性聲優宣布結婚，她就會發文哀號「為什麼不是我」、「大家都先走一步」，久而久之成為聲優圈經典迷因之一，如今她本人親自「脫單」，也讓粉絲紛紛笑說「迷因本人畢業。」回顧她的演藝生涯，明坂聰美出道多年，曾參與多部人氣作品配音，包括《家庭教師HITMAN REBORN!》庫洛姆髑髏、《斬！赤紅之瞳》艾斯德斯，《BanG Dream!》初代白金燐子等角色，實力備受肯定，不過她近年也因為突發性耳聾問題，忍痛辭去部分角色，專心調養身體，讓粉絲相當心疼。