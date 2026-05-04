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挺過多年病痛與老化！19 歲石虎奶奶安詳離世

▲小母出生於 2007 年，一般而言，即使在圈養環境下，石虎的平均壽命大約落在 12 至 15 歲，享年 19 歲的小母，已經是非常難得的超高齡個體。（圖／台北市立動物園）

卸下保育大使重任！小母回到星空自由奔跑

▲北市動物園感性表示，謝謝石虎「小母」這 19 年來的歲月，以及陪伴大家、推廣保育的溫暖時光。（圖／台北市立動物園）

再見了，小母！台北市立動物園今（4）日晚間證實，園內高齡 19 歲的石虎「小母」，已於 5 月 1 日平靜離開。「小母」身為台灣本土瀕危物種的代表，一生中為推廣生態保育貢獻良多，園方與長年照護牠的保育員們都對此感到萬分不捨。石虎是台灣現存唯一的本土原生貓科動物，而「小母」更是極具代表性的生命教育大使。小母出生於 2007 年，一般而言，即使在圈養環境下，石虎的平均壽命大約落在 12 至 15 歲；因此，享年 19 歲的小母，已經是非常難得的超高齡個體了。如同人類一樣，高齡的野生動物也會面臨身體機能退化的考驗。隨著年紀漸長，小母長期飽受脊椎退化、骨刺及退化性關節炎等老化疾病所苦，體力逐漸衰退。為了給予小母更舒適、無壓力的安養環境，園方於 2024 年起便將牠移至後區（非展示區）專心養老。回顧小母的成為保育大使之路，牠在2007年於埔里被發現負傷，隨後被送特生中心居住。2018 年時，透過農業部林保署的「野生動物救傷收容計畫」，小母自生物多樣性研究所轉送至台北市立動物園。來到動物園後，小母接下了「石虎保育大使」的重責大任，讓無數遊客得以近距離認識，並進一步關注石虎在野外所面臨的生存困境。然而在離世前一週，保育員觀察到小母的攝食量明顯下降，活動意願也大幅降低。最終，牠在 5 月 1 日平靜地結束了在地球上的旅程。北市動物園感性表示，謝謝石虎「小母」這 19 年來的歲月，以及陪伴大家、推廣保育的溫暖時光。「願牠在彩虹橋的另一端不再有老化的病痛，能夠再次輕快、自由地奔跑！」許多長期關注小母的粉絲得知消息後，也紛紛在留言區獻上最後的祝福：「19 歲真的很長壽，小母一路好走」、「祝願小母在天堂當個快樂的小天使」、「小母在天堂也會是最棒的保育大使」、「願祢在天上守護台灣的石虎族群」。