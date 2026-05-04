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國民黨內部對軍購案持續角力，黨主席鄭麗文強調黨團多數始終支持「3800億元+N」的黨版方案，並表示此立場從未動搖，所謂支持8000億元的說法只是少數意見。鄭麗文指出，多位準備參選縣市長的現任立委皆發言挺黨版。對此，立委賴士葆看法完全不同，直指4月29日黨團大會現場是「一面倒支持8000億」，質疑黨中央掌握的資訊有誤，恐怕是有人沒跟主席說實話。賴士葆透露大會當天細節，柯志恩、張嘉郡、謝衣鳯等參選縣市長的立委通通支持8000億元，而表態挺黨版的僅有蘇清泉、徐欣瑩等少數。他認為鄭麗文當天並不在場，收到的可能是私下篩選過的數字，並分析若「3800億+N」方案真占多數，當天早就表決結案，正是因為支持8000億元的聲音遠大於黨版，才導致最終未進行表決。他透露這幾天黨中央已透過黃復興體系向藍委施壓，但他仍期盼能透過表決實踐黨團自主。針對預算差距，賴士葆認為「3800億+N」與8000億元其實殊途同歸，關鍵在於美方發價書。他呼籲美方第二波發價書應在「川習會」前趕快送達，屆時只要將發價書金額加上去，「N」自然就會接近8000億元。他警告，若國民黨在此議題上過於僵化，不僅會得罪美國，更會在原本的親中標籤外，再被貼上反美帽子，對政黨形象毫無益處，強調發言支持8000億元的藍委人數才是真實的多數。