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IC設計大廠創意受惠於CPU與ADAS兩大業務，第一季財報表現亮眼，里昂證券最新出具報告將目標價一口氣上調至6000元，並重申「優於大盤」。創意首季單季每股稅後純益（EPS）達12.28元，毛利率與營業利益率分別衝上27.2%與15.9%，獲利指標優於外資與市場共識。里昂證券指出，創意不僅今年營收成長動能將超越去年，在台積電產能配置改善的奧援下，下半年營運將迎來顯著的爆發期。考量到強勁的接單狀況，里昂將創意2026年預估EPS上調至47.64元，2027年預估EPS更是大幅飆升三成、直接突破百元大關來到101.19元，將其本益比調高至48倍。里昂點名CPU，伺服器市場需求回溫，客戶推出第八代XPU並全面導入自研架構，出貨強勁，帶動創意的3奈米CPU營收有望在2027年順利翻倍。此外，美國客戶對ADAS晶片的強勁需求，在晶圓產能支援無虞的情況下，擴張速度極可能優於預期。里昂預估，創意HPC營收比重，將在2027至2028年間一舉衝上總營收8成。創意4日股價開高走高，收在漲停價位4685元。