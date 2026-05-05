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▲▼金城武在休息室的沙發上打電玩，只見他眼神中住，雙手熟練地操作遊戲搖桿，表情豐富。（圖／翻攝自八大電視、Threads）

▲金城武是電玩界的資深玩家，打遊戲沉迷的程度被網友封為「宅神」。（圖／路透社）

一代巨星金城武為演藝圈著名的「電玩宅神」，愛打遊戲的程度連好友都看不下去，導演好友陳可辛曾經說，只要到深山拍戲男神就會很痛苦，因為飯店沒有WiFi，「這位兄弟是需要打遊戲的」，近日有一段金城武早年打電玩的影片被翻出，只見他眼神專注，不時皺眉、噘嘴，還爆出孩子般笑聲，讓網友笑說：「男人打電玩表情就有了變化！」賈永婕當年主持的節目《娛樂晚點名》曾經分享一段珍貴影片，片中地點疑似在藝人休息室，可見留著標誌性中長髮的金城武坐在沙發上，雙眼緊盯電視螢幕中的電玩遊戲，手中熟練地操作看似PS1的搖桿，口中不斷發出「喔～喔～喔」的聲音，還偶爾皺眉頭、噘起嘴巴，最後放聲哈哈大笑，猶如一位鄰家大男孩。該段金城武玩電動的影片引發網友熱烈討論，「這笑容在演電影和上節目時完全看不到的」、「我老公怎麼可以這麼可愛啊」、「金城武打電動哪有什麼樣子，金城武不是做什麼大家都覺得帥爛嗎」、「我只看過他變成電動男主角」、「好想知道他最近在玩什麼，如果可以開實況看他玩遊戲就好了」、「他現在也說不定在打電動！」金城武是電玩界的資深玩家，打遊戲沉迷的程度被網友封為「宅神」，金城武好友、香港名導陳可辛曾經爆料，金城武會為了和網友約好上線聊天而拒絕吃飯邀約，他在沒有工作時，可以整天待在電腦前打電動，直到睡覺時間才強迫自己關機。此外，陳可辛說，金城武對拍戲會要求不能去沒有電腦、沒有網路的地方，陳可辛太太吳君如也說，金城武是「有網路線就可以活的人」，對此，金城武過去在採訪中幽默地回應：「網路遊戲剛開始的時候是最瘋的，現在還好啦！」