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國民黨軍購案金額陷入膠著，黨主席鄭麗文受訪重申堅持「3800億加N」的立場。對此，媒體人吳子嘉在節目《下班瀚你聊》爆料，整起事件其實是鄭麗文與AIT處長谷立言談判破裂後的報復行動，所謂「賣黨求榮」指的就是韓國瑜獲得美方肯定，讓在美方那裡吃癟的鄭麗文惱羞成怒。吳子嘉透露，鄭麗文先前想盡辦法邀谷立言到中央黨部會面，目的是為了要求今年6月訪美的規格必須「超過盧秀燕」，鄭麗文當時以軍購案作為談判籌碼，威脅美方若不答應要求，預算就不給過，甚至為了展現誠意，一度對外聲稱「不反對8000億預算」。然而，美方對恐嚇不買帳，谷立言隨後冷淡回覆，要求國民黨應先讓預算過關，雙方氣氛才會好轉。眼見交換條件失敗，鄭麗文自覺遭到外交羞辱，立刻翻臉改回「3800億＋n」版本，打算動員黨團大會反擊。沒想到谷立言隨後在臉書發文，公開肯定韓國瑜，這舉動等於在私底下否定了鄭麗文。吳子嘉形容，這讓自比為「武則天」的鄭麗文瞬間面子掛不住，才會轉向對韓國瑜發洩怒火，指控「賣黨求榮」其實就是指韓國瑜與美方交好。國民黨內出現分歧，許多立委眼見黨中央與美方鬧僵，紛紛表態要跟隨盧秀燕或韓國瑜的路線，不願配合黨中央的軍購版本，政黨內部的預算協商，演變成一場黨內互打的政治風暴。