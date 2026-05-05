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▲Jennie展現完美身材，連前夕派對都這麼認真打扮，讓人更期待正式典禮的造型。（圖／IG@urbanxdivinity）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie一向是時尚與話題的代名詞，無論舞台或紅毯都備受矚目。她近日以一襲深V黑裙現身Met Gala前夕派對，火辣造型瞬間成為全場焦點，不僅大方展現S曲線，更讓外媒都看傻，為正式紅毯預熱。Jennie搶先在Met Gala前夕的暖身派對登場，一身全黑造型成為全場焦點。整體服裝以貼身剪裁為主軸，從上身延伸至裙擺，勾勒出流暢俐落的身形曲線。細肩帶搭配低胸設計，隱約點綴亮片元素，讓整體黑色造型多了層次與精緻感，不顯沉重反而更具時尚張力。而落在下身的流蘇裙擺設計，隨著步伐擺動呈現輕盈律動感，開衩剪裁若隱若現地展露腿部線條，在性感與率性之間取得巧妙平衡。她同時搭配窄框墨鏡，為整體加入街頭與復古氛圍，弱化禮服的正式感，營造出隨性卻極具存在感的時尚態度。據了解，Jennie這次的造型由巴黎設計師品牌Ludovic de Saint Sernin打造，緊身剪裁完美展現Jennie的S曲線，讓纖細身形依舊充滿女人味，一現身便引發現場騷動，外媒也盛讚造型成功融合性感與藝術感。隨著她率先登場預熱，外界對於她正式紅毯造型的期待值也持續飆升。每年備受矚目的Met Gala，被譽為「時尚界奧斯卡」，是由紐約大都會藝術博物館舉辦的年度慈善晚宴，主要為服裝學院籌募經費。活動邀請全球頂尖名人與設計師參與，並依照當年主題發揮創意穿搭。今年的典禮將在台灣時間今（5）日早上6點正式登場，主題為「Fashion Is Art」，強調時尚與藝術的融合，也讓紅毯成為各界明星展現風格與創意的重要舞台。