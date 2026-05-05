韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie一向是時尚與話題的代名詞，無論舞台或紅毯都備受矚目。她近日以一襲深V黑裙現身Met Gala前夕派對，火辣造型瞬間成為全場焦點，不僅大方展現S曲線，更讓外媒都看傻，為正式紅毯預熱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jennie搶先登場Met Gala前夕　低胸配流蘇裙擺

Jennie搶先在Met Gala前夕的暖身派對登場，一身全黑造型成為全場焦點。整體服裝以貼身剪裁為主軸，從上身延伸至裙擺，勾勒出流暢俐落的身形曲線。細肩帶搭配低胸設計，隱約點綴亮片元素，讓整體黑色造型多了層次與精緻感，不顯沉重反而更具時尚張力。

而落在下身的流蘇裙擺設計，隨著步伐擺動呈現輕盈律動感，開衩剪裁若隱若現地展露腿部線條，在性感與率性之間取得巧妙平衡。她同時搭配窄框墨鏡，為整體加入街頭與復古氛圍，弱化禮服的正式感，營造出隨性卻極具存在感的時尚態度。

▲ Jennie深V黑裙辣翻全場！預熱Met Gala炸出S曲線外媒全看傻。（圖／IG@urbanxdivinity）
▲Jennie展現完美身材，連前夕派對都這麼認真打扮，讓人更期待正式典禮的造型。（圖／IG@urbanxdivinity）
Jennie大展女人味　秀S曲線為Met Gala預熱

據了解，Jennie這次的造型由巴黎設計師品牌Ludovic de Saint Sernin打造，緊身剪裁完美展現Jennie的S曲線，讓纖細身形依舊充滿女人味，一現身便引發現場騷動，外媒也盛讚造型成功融合性感與藝術感。隨著她率先登場預熱，外界對於她正式紅毯造型的期待值也持續飆升。

Met Gala即將登場！被譽為「時尚奧斯卡」

每年備受矚目的Met Gala，被譽為「時尚界奧斯卡」，是由紐約大都會藝術博物館舉辦的年度慈善晚宴，主要為服裝學院籌募經費。活動邀請全球頂尖名人與設計師參與，並依照當年主題發揮創意穿搭。

今年的典禮將在台灣時間今（5）日早上6點正式登場，主題為「Fashion Is Art」，強調時尚與藝術的融合，也讓紅毯成為各界明星展現風格與創意的重要舞台。

相關新聞

Jennie和10年男閨密曹承衍合體錄節目　爆料：是他先來搭訕我的

Jennie紅毯禮服太瘋狂！胸線錯位全場眼神失守　結構剪裁逼出身形

人間香奈兒Jennie又被罵！朝聖科切拉比中指挨網轟：失去偶像自覺

JENNIE名字來自李政宰！只因媽媽是超級鐵粉　她當孝女幫追星合照

尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...