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中東局勢似乎再度趨於緊張，繼伊朗軍方宣稱射飛彈擊中一艘荷姆茲海峽的美國軍艦但被打臉後，又傳出有韓國公司運營的船隻在同一海域遭到攻擊起火，與此同時，阿拉伯聯合大公國也再度響起空襲警報，當地一處石油工業區遇襲導致3名印度公民受傷。相關消息刺激國際油價攀升，美股主要指數週一全收黑，道瓊工業指數更重挫逾500點。綜合《CNBC》等外媒報導，阿聯4日宣布，攔截了多枚從伊朗發射的飛彈，是自上月美伊停火以來，阿聯首次啟動飛彈預警系統。受此影響，國際油價再度上漲，而在這之前，因為有關伊朗襲擊美國軍艦的矛盾說法，以及有船隻被勸返荷姆茲海峽等消息層出不窮，能源價格已經開始攀升。基礎設施資本顧問公司（ Infrastructure Capital Advisors）創始人兼執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）坦言，這場戰爭預計不會很快結束，伊朗不太可能突然就醒悟並願意放棄核武能力，美國將需要透過武力來實現自己的目標，而這類舉措通常不太受市場歡迎。4日收盤，美股道瓊工業指數重挫557.37點或1.13%，收48941.90點；標普500指數下跌29.37點或0.41%，收在7200.75點；科技股為主的那斯達克指數下跌46.64點或0.19%，收25067.80點；費城半導體指數下跌60.68點或0.57%，收10534.66點。油價部分，西德州原油期貨（WTI）上漲4.39%，每桶收報106.42美元；布蘭特原油期貨價格則上漲5.8%，每桶收報114.44美元。