我是廣告 請繼續往下閱讀

中國湖南長沙瀏陽市的「華盛煙花製造燃放有限公司」，週一下午4點40分左右發生爆炸事故，造成重大人員傷亡，中共中央總書記、中國國家主席習近平高度重視，已做出重要指示，要求盡快查明事故原因、嚴肅追責。綜合《新華社》等中港媒體報導，湖南瀏陽市是中國著名的「花炮之鄉」，煙花爆竹產業相當集中，4日的爆炸發生後，當地應急、消防救援力量雖已緊急前往現場展開救援，但截至發稿時間為止，已知造成至少3人死亡、25人受傷，其中部分傷者是重傷。報導形容，爆炸產生的灰白色煙柱直衝百尺高空，甚至有家住在2公里以外的居民表示，爆炸威力之大，家裡玻璃都被震碎了。對此，習近平表達高度重視並做出重要指示，要求抓緊時間搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作，盡快查明事故原因，嚴肅追責。習近平並強調，中國各地區和相關部門都需要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點產業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民生命財產安全。中國國務院總理李強也呼籲，事故發生時，正值勞動節假期，國務院安委辦應督促各地引以為戒，進一步加強重點產業領域安全生產工作，嚴防重特大事故發生。