美國總統川普（Donald Trump）3日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，宣稱美國將努力解救受困於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，將此舉稱呼為「自由行動」（Project Freedom）。與此同時，韓國外交部週一證實，1艘由韓國公司運營的巴拿馬籍船隻，在荷姆茲海峽內側、靠近阿聯附近的海域發生爆炸並起火，幸無人傷亡。
綜合《韓聯社》、《韓國先驅報》報導，事發在當地時間週一晚間約8點40分，這艘名為「HMM Namu」的船隻，停泊在烏姆蓋萬（Umm Al Quwain）外的海域，當時船上共有24名船員，包括6名韓國人、18名外籍人士。
報導指出，船隻的機艙左舷不知何故爆炸，當局正在調查是受到襲擊，還是因為碰觸到水雷。韓國外交部也正在透過領事管道核實更多細節。
韓國外交部強調，將與相關國家密切溝通，並採取必要措施，確保韓國船隻、船員在荷姆茲海峽的安全。
針對此事，美國總統川普也再度於社群平台發文，指伊朗因「自由計畫」而對一些不相干的國家發動攻擊，包括1艘韓國貨船，呼籲韓國是時候加入這項行動了。
川普並提到，美軍已經擊沉了7艘伊朗小型船隻，又或者該稱為快艇，打下：「這是他們僅有的了。除了那艘韓國貨船之外，目前為止，通過海峽的船隻並沒有受到任何損害。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將於明天上午舉行新聞發布會。感謝您對此事的關注！」
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報導指出，船隻的機艙左舷不知何故爆炸，當局正在調查是受到襲擊，還是因為碰觸到水雷。韓國外交部也正在透過領事管道核實更多細節。
韓國外交部強調，將與相關國家密切溝通，並採取必要措施，確保韓國船隻、船員在荷姆茲海峽的安全。
針對此事，美國總統川普也再度於社群平台發文，指伊朗因「自由計畫」而對一些不相干的國家發動攻擊，包括1艘韓國貨船，呼籲韓國是時候加入這項行動了。
川普並提到，美軍已經擊沉了7艘伊朗小型船隻，又或者該稱為快艇，打下：「這是他們僅有的了。除了那艘韓國貨船之外，目前為止，通過海峽的船隻並沒有受到任何損害。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將於明天上午舉行新聞發布會。感謝您對此事的關注！」
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