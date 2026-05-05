氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，鋒面持續影響台灣天氣，今（5）日中部以北降雨明顯、山區雨勢較大，南部也不排除短暫降雨，清晨低溫降至16至21度，北台灣體感偏涼。周三起鋒面逐漸遠離，天氣短暫回穩並升溫，但周末將迎來梅雨季第二波鋒面，再度帶來局部陣雨或雷雨，中部以北及南部山區再轉為不穩定天氣，氣溫也會再度下降。
鋒面滯留影響！今中部以北降雨明顯 北台灣轉涼
吳德榮指出，昨（4）日各地高溫約落在27至36度之間。根據觀測資料，今日清晨受到鋒面雲系持續影響，降水回波變化頻繁，中部以北地區降雨較為顯著，山區雨勢更為集中，氣溫也較前一日略降。截至5時12分，各地區平地最低氣溫約在16至21度。
依據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日天氣仍不穩定，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部也有零星短暫陣雨或雷雨發生機會，山區降雨相對明顯。氣溫方面略為下滑，北台灣明顯偏涼，各地氣溫預測為北部16至23度、中部18至28度、南部21至33度、東部17至29度。
明鋒面減弱短暫回穩！周末再迎梅雨季新一波鋒面
最新模式顯示，明（6日）上午起至周四（7日），隨著鋒面逐漸減弱並遠離，各地天氣將轉趨穩定，氣溫逐日回升，不過午後山區與東半部仍有局部短暫降雨機率。到了周五（8日）下午至周六（9日），梅雨季第二波鋒面接近，中部以北及南部山區將再度轉為有局部陣雨或雷雨的天氣型態，氣溫也會再度下降。
周日（10日）白天起至下周四（14日），鋒面將再度減弱並遠離，各地天氣恢復穩定、氣溫回升，僅近山區午後仍可能出現短暫降雨。不過由於各國模式在後期預測仍存在差異，且數值仍持續調整中，未來天氣變化仍需持續觀察。
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吳德榮指出，昨（4）日各地高溫約落在27至36度之間。根據觀測資料，今日清晨受到鋒面雲系持續影響，降水回波變化頻繁，中部以北地區降雨較為顯著，山區雨勢更為集中，氣溫也較前一日略降。截至5時12分，各地區平地最低氣溫約在16至21度。
依據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日天氣仍不穩定，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部也有零星短暫陣雨或雷雨發生機會，山區降雨相對明顯。氣溫方面略為下滑，北台灣明顯偏涼，各地氣溫預測為北部16至23度、中部18至28度、南部21至33度、東部17至29度。
最新模式顯示，明（6日）上午起至周四（7日），隨著鋒面逐漸減弱並遠離，各地天氣將轉趨穩定，氣溫逐日回升，不過午後山區與東半部仍有局部短暫降雨機率。到了周五（8日）下午至周六（9日），梅雨季第二波鋒面接近，中部以北及南部山區將再度轉為有局部陣雨或雷雨的天氣型態，氣溫也會再度下降。
周日（10日）白天起至下周四（14日），鋒面將再度減弱並遠離，各地天氣恢復穩定、氣溫回升，僅近山區午後仍可能出現短暫降雨。不過由於各國模式在後期預測仍存在差異，且數值仍持續調整中，未來天氣變化仍需持續觀察。