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▲千黛亞（如圖）缺席Met Gala，被解讀是要抵制貝佐斯。（圖／美聯社／達志影像）

紐約街頭出現抗議聲浪 梅莉史翠普缺席Met Gala

千黛亞未現身原因曝光 工作行程成主因

一年一度時尚盛事Met Gala今（5）日正式登場，今年卻在紅毯之外先引爆爭議，主因在於亞馬遜董事長傑夫貝佐斯（Jeffrey Bezos）以重要贊助者身分參與活動，引發外界質疑其動機，部分評論認為此舉可能意在透過時尚盛會強化影響力，相關討論迅速在網路與媒體間發酵。對此，知名女星千黛亞（Zendaya）以及《穿著Prada的惡魔2》主演之一的梅莉史翠普（Meryl Streep）都確定缺席活動，紐約甚至爆發抗議潮，引發外界熱議。年度時尚上會Met Gala正式登場，不過在此之前，紐約大都會藝術博物館周邊已出現多項抗議標語，內容直指反對具有濃厚政治傾向的貝佐斯參與本屆活動，有不少聲音認為，出席活動的名人可能因此被外界解讀為間接支持相關立場，使原本以時尚為主軸的盛會，多了政治與社會議題的延伸討論。在爭議延燒之際，影后梅莉史翠普被傳出因不滿贊助爭議而選擇缺席，引發外界關注，不過其經紀人隨即出面否認，表示她過去雖多次受邀，但從未出席過該活動，並非因為本次爭議而婉拒，強調這類場合本就不在她的參與偏好之中。另一位備受關注的紅毯常客千黛亞今年同樣未出席，外界一度猜測與爭議相關，不過根據外媒報導，她主要是因電影與影集宣傳行程重疊，需要休息調整狀態，因此未參與此次活動，與贊助風波無直接關聯。面對外界質疑，《Vogue》總編安娜溫圖也公開回應，對於贊助者的參與表達感謝，並強調對活動與博物館的支持意義重大，她試圖淡化外界對於爭議的關注，將焦點拉回時尚本身。不過隨著活動登場，今年Met Gala的紅毯話題恐怕仍將與這場贊助風波密不可分。