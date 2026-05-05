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▲Ray開通Threads，第一則貼文就是敲碗有人可以把便利商店搬到亞特蘭大。（圖／翻攝自Ray IG@rayasianboy_）

Ray赴美發展近2年 生活適應卻難忘台灣味

一句「搬超商」引爆共鳴 思鄉情緒藏不住

曾被封為「台灣最強高中生」的直播主Ray（本名：許宸睿）赴美發展2年，近期正式加入社群平台Threads，沒想到第一篇貼文就引發討論，他直接發文許願希望有人能「把整間台灣便利商店搬到亞特蘭大」，一句話瞬間勾起不少網友共鳴，也讓他的思鄉情緒曝光。目前定居美國亞特蘭大的Ray，已在當地生活接近2年，並專心投入直播事業，不過他多次在直播中提到對當地飲食仍難以適應，甚至直言食物「很難吃」，讓他時常懷念台灣的日常美食，像是麻辣燙、火鍋與各式熱食，成為他最常提及的思念清單。Ray過去就曾在直播中公開詢問有沒有人會做中式料理，希望能解解鄉愁，他點名想吃的食物包含酸菜魚、台灣高麗菜、白飯與海鮮等，幾乎都是台灣人日常熟悉的餐桌菜色，這些簡單卻難以在國外完全複製的味道，也讓不少留學生與海外工作者深有同感。這次Ray首度進軍社群平台Threads，並發文希望有人可以把便利商店搬到亞特蘭大，立刻吸引大量網友留言回應，不少人直呼「完全懂這種感覺」，甚至開玩笑表示最多只能幫他帶飲料品牌或零食過去，也有人分享自己在海外生活的經驗，坦言最懷念的就是台灣便利商店的便利性與多元服務。從一篇簡單的貼文，可以看出Ray在海外生活的真實心境，對許多人而言，便利商店不只是購物場所，更是生活的一部分。Ray的發言不僅展現個人情緒，也意外引發大批網友共鳴，再次凸顯台灣日常文化的獨特魅力。