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立夏4生肖由黑翻紅！運勢翻轉4招一次看

▲馬、鼠、兔、雞4生肖今年運勢較低，但立夏當天反而蘊含轉機，只要勇於嘗試新行動，有機會突破困境。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

立夏轉季關鍵期！陽氣旺盛利求財轉運

▲傳統強調「穀雨補老母、立夏補老爸」，子女可準備豬腳麵線為父親添壽補運，並關懷長輩、行善積德，有助提升整體運勢。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

5月5日立夏到來，象徵正式進入夏季。民俗專家廖大乙表示，立夏適合調整生活節奏並把握轉運契機，特別是馬、鼠、兔、雞4生肖，有望在此時迎來翻身機會，只要勇於嘗試新行動，有機會突破困境。而立夏建議透過改變穿搭、飲食與生活環境，提升自身能量場，今天子女也可準備豬腳麵線為父親添壽補運，多多關心家人，有助提升整體運勢。廖大乙指出，今年犯太歲的馬、鼠、兔、雞4生肖整體運勢較為低迷，尤其立夏當天又逢日沖肖雞者，外出需特別留意。不過同時也蘊含轉運契機，建議這4生肖可趁此時鼓起勇氣，嘗試過去不敢行動的計畫，有望突破困境、迎來轉機；特別是從事業務工作者，更可放膽爭取機會。若想在立夏時節轉運，其實可從日常細節做起。廖大乙建議，因應季節與磁場變化，穿著可選擇亮色系，提升整體氣場，同時避免披頭散髮，可透過整理髮型讓形象更俐落；飲食方面則以清爽、無負擔為原則。此外，也可多前往空氣流通、環境明亮的地方活動，吸收正向能量，有助於運勢提升。廖大乙指出，在24節氣中，「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」為四季轉換的重要節點，而立夏正是夏季開端。此時晝長夜短、氣溫逐漸升高，陽氣進一步增強，因此被視為求財、招貴人與改運的良機，適合主動調整生活狀態，為下半年運勢鋪路。除了個人運勢調整外，民間也流傳「穀雨補老母，立夏補老爸」的說法，子女可在能力範圍內準備豬腳麵線為父親補運添壽。同時也建議把握這一天關心長輩親友，或透過分享正向內容、行善積德，累積福報，進一步帶動自身與家人的整體運勢。