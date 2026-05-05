我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聖結石日前出席文化大學的活動，並且宣布要復出。（圖／翻攝自中國文化大學學生會臉書）

聖結石一句話引共鳴：當年觀眾都要畢業了

女兒住院經歷觸動 重新理解表演價值

曾紅極一時的YouTuber聖結石，近期現身中國文化大學校園活動「童年狂歡夜」，重新站上舞台演出正式宣告復出消息，久違登台讓不少學生驚喜不已，也掀起一波青春回憶殺，現場氣氛相當熱烈，他也感嘆表示當年那些看他影片的學生，如今都要畢業了。根據《鏡週刊》報導，談到此次重返校園舞台，聖結石坦言除了覺得新鮮有趣，也感受到學生的熱情支持，他笑說：「沒想到當初看我影片的孩子都已經快大學畢業了。」簡單一句話道出時間流逝，也勾起不少人對早期網路時代的回憶，讓他的出現更具時代象徵意義。近年聖結石將生活重心放在家庭，成為父親後的心境也大不相同，他分享女兒對自己而言是最珍貴的存在，言語中充滿寵愛與驕傲，直呼孩子是「最棒的禮物」，雖然淡出螢光幕一段時間，但家庭生活讓他獲得全新體悟。聖結石也透露，女兒曾因病住院長達15天，期間醫院表演者透過音樂與互動帶來歡樂，讓他深受感動，這段經歷讓他重新思考「表演」的意義，不只是娛樂，更能成為療癒他人的力量，也讓他對再次站上舞台有了不同的感受與使命。除了校園演出外，聖結石也提到近期開始接觸短影音與直播平台，像是在TikTok上進行互動，對新型態內容感到相當新鮮，他坦言分開工作雖然會想念家人，但對工作同樣充滿熱情，未來動向也讓粉絲期待他是否會全面回歸演藝與創作領域。