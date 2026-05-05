2026年5月5日「立夏」二十四節氣，宣告夏天來了！CoCo都可「買一送一」、免費喝青山手搖飲料優惠，可不可熟成茶行今（5）日推出「蘋果珍寶系列」4款新品開喝，單杯現折10元；五桐號買麝香葡萄柚子冰沙「免費升級桂花粉粿」、萬波島嶼紅茶紫蘇系列飲品買中杯「免費升級大杯」一次整理。
CoCo都可：周二咖啡買一送一！明茉香凍奶綠第二杯0元
CoCo都可最新5月手搖飲料優惠一次看：
◾️周二咖啡買一送一！CoCo都可每周二咖啡日買一送一， 今全台門市街邊店、臨櫃／都可訂，開喝生椰拿鐵／職人美式／果咖美式「同價位買一送一」。提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
◾️周三第二杯0元！每周三好友日優惠，5月6日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享大杯「茉香凍奶綠第二杯0元」！相當於茉香凍奶綠買一送一，兩杯才60元、平均一杯30元超划算要把握。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
青山：免費喝大杯飲料、全品項73折！5月新店開幕優惠
青山青茶專業製作表示，5月共有7家新店開幕推出優惠，開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯！指定飲品為冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）；開幕後第2至4日「全品項73折」優惠（每人限購5杯）；限到店購買，線上預訂／外送不適用。
青山台中黎明店 資訊
地址：台中市南屯區黎明路二段229號
開幕日：5月2日、5月3日至5月5日（開幕後第2～4日）
高雄文化店 資訊
地址：高雄市苓雅區廣州一街129之1號
開幕日：5月9日、5月10日至5月12日（開幕後第2～4日）
五股成泰店 資訊
地址：新北市五股區成泰路二段106號
開幕日：5月16日、5月17日至5月18日（開幕後第2～4日）
桃園桃鶯店 資訊
地址：桃園市桃園區桃鶯路275-1號
開幕日：5月17日、5月18日至5月20日（開幕後第2～4日）
楠梓德賢店 資訊
地址：高雄市楠梓區德賢路192號
開幕日：5月23日、5月24日至5月26日（開幕後第2～4日）
彰化鹿港店 資訊
地址：彰化縣鹿港鎮中山路353號
開幕日：5月30日、5月31日至6月2日（開幕後第2～4日）
台中昌平店 資訊
地址：台中市北屯區昌平路一段384號
開幕日：5月31日、6月1日至6月3日（開幕後第2～4日）
可不可熟成茶行：今「蘋果珍寶」4款新品開喝！單杯現折10元優惠
可不可熟成紅茶改名可不可熟成茶行後，睽違兩年宣告「紅寶石」系列回歸，嚴選酸甜平衡、多汁豐盈的「富士蘋果」為主角，打造為斯里蘭卡紅茶帶來蜜香的「蘋果麗春」、台灣綠茶「蘋果春芽」喝得到酸甜芬芳、交織果感的「蘋果茶花烏龍」及帶有滑順乳脂香的「蘋果春芽厚乳」4款新品，今5月5日上市開賣。
可不可表示，5月5日至5月11日，任選「蘋果珍寶系列」可享「單杯現折10元」優惠。提醒大家，優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送；每筆訂單限折扣2杯；優惠不併用；活動品項恕無法再享加價加料服務。
五桐號：買麝香葡萄柚子冰沙「免費升級」桂花粉粿！
五桐號夏天開喝清甜果香的「麝香葡萄系列」新品，焙香烏龍茶底搭配麝香葡萄的「麝香葡萄粉粿烏龍」、融合韓國柚子醬的「麝香葡萄柚子冰沙」，還推出以桂花釀入料「桂花粉粿」全新配料。
五桐號表示，5月1日至5月8日，購買「麝香葡萄柚子冰沙」可享「免費升級桂花粉粿」。
萬波島嶼紅茶：紫蘇系列買中杯「免費升級大杯」！
萬波島嶼紅茶推出紫蘇系列新品茶飲，推薦手搖飲料控開喝「愛玉紫蘇檸檬奇亞籽」、「紫蘇檸檬奇亞籽」、「紫蘇金萱」嚐鮮。
迎接母親節，萬波表示，即日起至5月10日，LINE會員領取專屬券至線下門市，購買紫蘇系列飲品中杯、可享「免費升級大杯」優惠。
提醒大家，不限新舊會員；可使用環保杯折扣，一杯飲品限用一張優惠券；每位會員最多使用兩張，優惠券送完為止。
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CoCo都可最新5月手搖飲料優惠一次看：
◾️周二咖啡買一送一！CoCo都可每周二咖啡日買一送一， 今全台門市街邊店、臨櫃／都可訂，開喝生椰拿鐵／職人美式／果咖美式「同價位買一送一」。提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
◾️周三第二杯0元！每周三好友日優惠，5月6日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享大杯「茉香凍奶綠第二杯0元」！相當於茉香凍奶綠買一送一，兩杯才60元、平均一杯30元超划算要把握。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
青山青茶專業製作表示，5月共有7家新店開幕推出優惠，開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯！指定飲品為冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）；開幕後第2至4日「全品項73折」優惠（每人限購5杯）；限到店購買，線上預訂／外送不適用。
青山台中黎明店 資訊
地址：台中市南屯區黎明路二段229號
開幕日：5月2日、5月3日至5月5日（開幕後第2～4日）
高雄文化店 資訊
地址：高雄市苓雅區廣州一街129之1號
開幕日：5月9日、5月10日至5月12日（開幕後第2～4日）
五股成泰店 資訊
地址：新北市五股區成泰路二段106號
開幕日：5月16日、5月17日至5月18日（開幕後第2～4日）
桃園桃鶯店 資訊
地址：桃園市桃園區桃鶯路275-1號
開幕日：5月17日、5月18日至5月20日（開幕後第2～4日）
楠梓德賢店 資訊
地址：高雄市楠梓區德賢路192號
開幕日：5月23日、5月24日至5月26日（開幕後第2～4日）
彰化鹿港店 資訊
地址：彰化縣鹿港鎮中山路353號
開幕日：5月30日、5月31日至6月2日（開幕後第2～4日）
台中昌平店 資訊
地址：台中市北屯區昌平路一段384號
開幕日：5月31日、6月1日至6月3日（開幕後第2～4日）
可不可熟成紅茶改名可不可熟成茶行後，睽違兩年宣告「紅寶石」系列回歸，嚴選酸甜平衡、多汁豐盈的「富士蘋果」為主角，打造為斯里蘭卡紅茶帶來蜜香的「蘋果麗春」、台灣綠茶「蘋果春芽」喝得到酸甜芬芳、交織果感的「蘋果茶花烏龍」及帶有滑順乳脂香的「蘋果春芽厚乳」4款新品，今5月5日上市開賣。
可不可表示，5月5日至5月11日，任選「蘋果珍寶系列」可享「單杯現折10元」優惠。提醒大家，優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送；每筆訂單限折扣2杯；優惠不併用；活動品項恕無法再享加價加料服務。
五桐號夏天開喝清甜果香的「麝香葡萄系列」新品，焙香烏龍茶底搭配麝香葡萄的「麝香葡萄粉粿烏龍」、融合韓國柚子醬的「麝香葡萄柚子冰沙」，還推出以桂花釀入料「桂花粉粿」全新配料。
五桐號表示，5月1日至5月8日，購買「麝香葡萄柚子冰沙」可享「免費升級桂花粉粿」。
萬波島嶼紅茶推出紫蘇系列新品茶飲，推薦手搖飲料控開喝「愛玉紫蘇檸檬奇亞籽」、「紫蘇檸檬奇亞籽」、「紫蘇金萱」嚐鮮。
迎接母親節，萬波表示，即日起至5月10日，LINE會員領取專屬券至線下門市，購買紫蘇系列飲品中杯、可享「免費升級大杯」優惠。
提醒大家，不限新舊會員；可使用環保杯折扣，一杯飲品限用一張優惠券；每位會員最多使用兩張，優惠券送完為止。