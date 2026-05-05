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CoCo都可：周二咖啡買一送一！明茉香凍奶綠第二杯0元

周二咖啡買一送一！

周三第二杯0元！

▲CoCo都可周二咖啡日，今「買一送一」爽喝生椰拿鐵或果咖美式。（圖／記者蕭涵云攝）

青山：免費喝大杯飲料、全品項73折！5月新店開幕優惠

青山台中黎明店 資訊

高雄文化店 資訊

五股成泰店 資訊

桃園桃鶯店 資訊

楠梓德賢店 資訊

彰化鹿港店 資訊

台中昌平店 資訊

▲5月青山免費喝7家新店開幕優惠。（圖／青山提供）

可不可熟成茶行：今「蘋果珍寶」4款新品開喝！單杯現折10元優惠

▲蘋果珍寶新品，左起：「蘋果春芽」中杯59元、大杯69元，「蘋果春芽厚乳」中杯69元，「蘋果麗春」中杯59元、大杯69元，「蘋果茶花烏龍」中杯65元、大杯75元。（圖／可不可熟成茶行提供）

五桐號：買麝香葡萄柚子冰沙「免費升級」桂花粉粿！

▲五桐號新品，左起：「麝香葡萄粉粿烏龍」大杯79元、「麝香葡萄柚子冰沙」大杯89元，新配料「桂花粉粿」20元。（圖／記者蕭涵云攝）

萬波島嶼紅茶：紫蘇系列買中杯「免費升級大杯」！

▲萬波島嶼紅茶「紫蘇系列」新品免費升級優惠。（圖／翻攝自萬波FB）

2026年5月5日「立夏」二十四節氣，宣告夏天來了！CoCo都可「買一送一」、免費喝青山手搖飲料優惠，可不可熟成茶行今（5）日推出「蘋果珍寶系列」4款新品開喝，單杯現折10元；五桐號買麝香葡萄柚子冰沙「免費升級桂花粉粿」、萬波島嶼紅茶紫蘇系列飲品買中杯「免費升級大杯」一次整理。CoCo都可最新5月手搖飲料優惠一次看：◾️提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。◾️相當於茉香凍奶綠買一送一，兩杯才60元、平均一杯30元超划算要把握。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。（每人限購5杯）；（每人限購5杯）；限到店購買，線上預訂／外送不適用。地址：台中市南屯區黎明路二段229號開幕日：5月2日、5月3日至5月5日（開幕後第2～4日）地址：高雄市苓雅區廣州一街129之1號開幕日：5月9日、5月10日至5月12日（開幕後第2～4日）地址：新北市五股區成泰路二段106號開幕日：5月16日、5月17日至5月18日（開幕後第2～4日）地址：桃園市桃園區桃鶯路275-1號開幕日：5月17日、5月18日至5月20日（開幕後第2～4日）地址：高雄市楠梓區德賢路192號開幕日：5月23日、5月24日至5月26日（開幕後第2～4日）地址：彰化縣鹿港鎮中山路353號開幕日：5月30日、5月31日至6月2日（開幕後第2～4日）地址：台中市北屯區昌平路一段384號開幕日：5月31日、6月1日至6月3日（開幕後第2～4日）可不可熟成紅茶改名可不可熟成茶行後，睽違兩年宣告「紅寶石」系列回歸，嚴選酸甜平衡、多汁豐盈的「富士蘋果」為主角，打造為斯里蘭卡紅茶帶來蜜香的「蘋果麗春」、台灣綠茶「蘋果春芽」喝得到酸甜芬芳、交織果感的「蘋果茶花烏龍」及帶有滑順乳脂香的「蘋果春芽厚乳」4款新品，今5月5日上市開賣。提醒大家，優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送；每筆訂單限折扣2杯；優惠不併用；活動品項恕無法再享加價加料服務。五桐號夏天開喝清甜果香的「麝香葡萄系列」新品，焙香烏龍茶底搭配麝香葡萄的「麝香葡萄粉粿烏龍」、融合韓國柚子醬的「麝香葡萄柚子冰沙」，還推出以桂花釀入料「桂花粉粿」全新配料。萬波島嶼紅茶推出紫蘇系列新品茶飲，推薦手搖飲料控開喝「愛玉紫蘇檸檬奇亞籽」、「紫蘇檸檬奇亞籽」、「紫蘇金萱」嚐鮮。提醒大家，不限新舊會員；可使用環保杯折扣，一杯飲品限用一張優惠券；每位會員最多使用兩張，優惠券送完為止。