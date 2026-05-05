藝人唐治平近日再傳身心狀況不穩，引發外界關注，據了解他於上月28日在住處與女友發生激烈爭執，情緒一度失控，警方獲報後到場處理。雖未出現肢體衝突，但為避免情況惡化，警方採取預防性措施，請他暫時離開住處，而他也被目擊深夜在街頭遊蕩，狀態令人十分擔憂。此外，唐治平因為並非台灣人，因此在台灣並沒有健保，更無法申請補助，因此遲遲無法就醫，讓他的女友也十分困擾。
唐治平深夜街頭徘徊 行為異常引目擊關注
根據《CTWANT》報導，唐治平日前被直擊在台北南港一帶街頭徘徊，穿著厚重外套、神情恍惚，不時自言自語並在原地繞圈行走，隨後他進入便利商店疑似想購買食物，卻因未攜帶現金而作罷，過程中與店員對視良久，讓現場氣氛一度尷尬。
對於當天情況，唐治平女友陳小姐也出面說明，表示雙方確實因生活瑣事發生口角，例如家務與日常細節問題累積，引發情緒波動，她坦言當下擔心情況失控，因此選擇請對方暫時離開住處冷靜，語氣中透露無奈與疲憊。
無健保難就醫 非本國身分成困境關鍵
更讓人關注的是，唐治平目前面臨醫療與經濟雙重壓力，據悉他因長期未繳納相關費用，處於無健保狀態，若需就醫僅能自費加重負擔，此外他雖於2021年取得永久居留資格，但仍非台灣公民導致在申請相關社會補助時受限，成為難以改善現況的重要因素。
據了解，唐治平曾被評估疑似有精神健康問題，但因缺乏病識感與資源支持未能持續治療，身邊友人偶爾提供協助，但整體生活仍顯不穩定。唐治平的女友也透露，若有演出或通告機會，希望外界能給予支持，期盼透過工作讓他逐步走出低潮。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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更讓人關注的是，唐治平目前面臨醫療與經濟雙重壓力，據悉他因長期未繳納相關費用，處於無健保狀態，若需就醫僅能自費加重負擔，此外他雖於2021年取得永久居留資格，但仍非台灣公民導致在申請相關社會補助時受限，成為難以改善現況的重要因素。
據了解，唐治平曾被評估疑似有精神健康問題，但因缺乏病識感與資源支持未能持續治療，身邊友人偶爾提供協助，但整體生活仍顯不穩定。唐治平的女友也透露，若有演出或通告機會，希望外界能給予支持，期盼透過工作讓他逐步走出低潮。
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