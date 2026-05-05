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總統賴清德近日出訪非洲友邦史瓦帝尼無懼親中國家阻撓，低調搭乘史國副總理專機成功抵達史瓦帝尼，並發文表示：「台灣不放棄走向國際」，引起國人熱議。而更令人關注的，是賴清德該怎麼回來台灣？對此，民進黨立委王定宇今（5）日發文指出，外界傳言賴清德所搭乘回程班機是一架空巴A340，該班機在航班追蹤網站Flightradar24上，已經是全球追蹤度第四高的航班。王定宇今發文指出，《法新社》昨晚引述機場消息人士報導，台灣賴清德總統已結束訪問，稍早搭乘國王專機離境。外界推估賴總統將於今日上午返抵國門，不過相關細節府方尚未證實。王定宇提到，在賴總統傳出已離開史瓦帝尼後，網路上也傳出他所搭乘的是一架空巴A340機型的班機，該班機在航班追蹤網站Flightradar24於清晨成為全球追蹤度第6高的航班，到今上午7點多該班機已位於婆羅洲上空，該航班躍升為全球追蹤度第4高的航班。王定宇表示，越是打壓，我們台灣越應該走出去，讓國際看見這2300萬人的國家！原來只是一場台史的國是訪問，結果因為中國的打壓，引起國際矚目，歐美日等國聲援，後來台灣突破中國打壓後，賴清德總統的出訪，成了突破獨裁中國圍堵的國際要聞。