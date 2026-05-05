印度德里東北部的烏斯曼普爾地區（Usmanpur），近日發生5歲男童意外遭風箏線割喉、出血而亡的驚悚事故，當地媒體在報導此事時，還強調是「中國製」風箏。
綜合《NDTV》、《印度時報》等印媒報導，事發時，男童坐在家人的摩托車後座，不知為何，脖子竟被鋒利的風箏線纏住，留下很深的傷口，雖然被緊急送往附近醫院治療，可惜仍因傷重不治。
當地警方透露，釀成悲劇的風箏線是中國製，已著手追查參與銷售、使用的涉案人員。
報導提到，由於中國製的風箏線，表面常塗有玻璃粉或金屬粉末，對人類、野生動物構成威脅，在德里已被全面禁用和販售。
不過，儘管相關禁令已實施一段時間，但類似事故仍在德里乃至印度全境發生，對摩托車騎士和行人造成不小的危害。去年6月，1名22歲的汽車零件店老闆才在德里北部的巴拉欣杜拉奧區（Bara Hindu Rao），被一條中國製的風箏線割喉身亡。
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當地警方透露，釀成悲劇的風箏線是中國製，已著手追查參與銷售、使用的涉案人員。
報導提到，由於中國製的風箏線，表面常塗有玻璃粉或金屬粉末，對人類、野生動物構成威脅，在德里已被全面禁用和販售。
不過，儘管相關禁令已實施一段時間，但類似事故仍在德里乃至印度全境發生，對摩托車騎士和行人造成不小的危害。去年6月，1名22歲的汽車零件店老闆才在德里北部的巴拉欣杜拉奧區（Bara Hindu Rao），被一條中國製的風箏線割喉身亡。