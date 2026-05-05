我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團今（5）日再度召開黨團大會，原定研商檢察總長人事同意權案，但由於29日軍購版本之爭沒有結論，預料今將二度激辯，更不排除提議表決，正面開撕。不過據《NOWNEWS今日新聞》掌握，力挺8000億軍購版本的加碼派今不打算正面表決，一方面考量如今局面已擴大為選邊站，無論結果如何都將重創國民黨，另一方面，也是在黨中央強力施壓下保留彈性，交給立法院長韓國瑜明日協商。國民黨團山雨欲來，上週為了軍購版本之爭，國民黨副主席季麟連大失言揚言開除立法院長韓國瑜，引爆黨內各山頭撻伐，國民黨主席鄭麗文雖極力滅火，但季麟連始終沒有道歉，中廣前董事長趙少康也數度痛批，更在節目上連珠炮逼問文傳會主委尹乃菁堅持3800億+N版本理由何在，讓尹乃菁吐出「黨內有很大聲音覺得，超過3800億就是親美派、CIA走狗」，讓軍購之爭變成立場之爭。國民黨團29日黨團大會時，發言者有16人支持軍購加碼、6人堅持維持、4人態度曖昧，加碼派立委一度暗自決定，倘若黨團總召傅崐萁強壓維護黨版，將發動投票，不過傅崐萁則一早表示「今天不下結論，就是表達意見」，避免黨團正式分裂。國民黨團今再度開會討論，事前黃復興黨部強力動員，發動電話部隊施壓藍委力挺黨版軍購，甚至揚言2028立委不投，威脅性十足，黨主席鄭麗文更放話，一定要執行黨版「開什麼玩笑」，還說「主張8千億的，都是少數意見」，引爆加碼派立委痛斥公然說謊，更私下透露，不排除今日發動表決。不過據《NOWNEWS今日新聞》掌握，今天黨團大會上，加碼派立委應不至於發動表決，一方面是黨團總召傅崐萁早前已放話，「黨團不會表決」，另一方面則是因季麟連失言風波延燒，如今軍購之爭變成黨主席支持之爭，支持8000億的藍委，恐被貼上反鄭麗文標籤；支持3800億軍購版本，則被貼上反韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、朱立倫，藍委都不希望走到這一步。另外據了解，黨中央近日強力施壓，導致部分8000億派藍委腹背受敵，因此加碼派立委已向黨團總召傅崐萁私下表示，願意今日黨團大會按兵不動，但要求將此案繼續交給立法院長韓國瑜協商，避免黨團強壓維持3800億軍購，讓明日協商走入死局，「這等於是架空韓國瑜耶」