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中東緊張氣氛再度升級，美股四大指數週一全數走低，再加上台指期夜盤下跌268點，不過台北股市今（5）日開盤小漲3.26點、來到40708.4點。大盤開平高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.36點、來到398.61點。今日開盤量大強勢個股：南亞科、華邦電、友達、群創、華通；開盤量大弱勢個股：中鋼、台積電、臻鼎-KY、永豐金、欣興。權值股漲跌不一，權王台積電開盤下跌25元、來到2250元；台達電開盤下跌15元、來到2185元；聯發科開盤再度攻上漲停價3155元。美國總統川普宣布中東時間5月4日上午啟動「自由計畫」，引導滯留荷姆茲海峽的中立國船隻離開波斯灣，但一艘韓國貨船當日卻在海峽爆炸起火，起因及損害待查。同時，伊朗媒體報導一艘美國軍艦試圖通過海峽，遭伊朗飛彈擊中並被迫離開。美國隨即澄清並無任何美國軍艦遇襲，川普表示伊朗朝海峽上不相關國家的船隻射擊，但除了韓國貨輪以外，目前沒有任何船隻損傷。中東緊張氣氛再起，美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌557.37點或1.13%，收48941.90點，那斯達克下跌46.64點或0.19%，收25067.80點，標普500下跌29.37點或0.41%，收7200.75點，費半指數下跌60.68點或0.57%，收10534.66點。台股ADR跌漲互見，台積電ADR上漲0.99%，日月光ADR上漲2.28%，聯電ADR下跌0.54%，中華電信ADR下跌0.74%。台指期夜盤震盪走低，終場下跌268點或0.65%，收在40788點，台積電期貨盤後下跌25元。