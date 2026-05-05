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一年一度的高雄啤酒音樂節去年重磅請到TWICE成員娜璉擔任嘉賓，今年再度把驚喜送到南部，主辦今（5）日，確定邀請她的隊友、同時也是7-ELEVEN品牌大使的周子瑜TZUYU來台，出席7月3日場次，「重磅登場！7/3瑜你相見🔥你各位的子瑜回來了💘」周子瑜今年接下7-11的代言，推出的聯名商品連日完售，日前就被瘋猜會回到南部主場，擔任由7-11主辦的高雄啤酒音樂節嘉賓，主辦單位當時賣關子、不便透露太多，直到今日才正式揭曉答案，確定由7-11的品牌大使子瑜，親自登上高雄啤酒音樂節舞台演出，也讓粉絲終於等到「瑜你相見」的答案。高雄啤酒音樂節去年邀請TWICE成員娜璉擔任嘉賓，今年則由周子瑜接棒登場，連續2年請到TWICE成員站上舞台。主辦也喊話粉絲這次不只是在門市購買支持，更要到高雄一起舉起啤酒、一起應援，把最熱情的歡呼聲留給子瑜。高雄啤酒音樂節這次將於7月3日至7月5日在高雄夢時代前廣場舉行，根據過往經驗，每天的卡司都不同，每天都會有韓星出席，將陸續在官方粉絲專頁揭曉。