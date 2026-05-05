我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田曦薇綁馬尾，營造幹練感。（圖／翻攝自微博@低智商犯罪）

田曦薇因古裝劇《逐玉》人氣翻漲，近來她的新作品《低智商犯罪》開播，劇中她飾演女警李茜，穿上警察制服的田曦薇，除了眼神的幹練之外，竟意外流露出些許萌感，引來劇迷熱烈討論，還有人開玩笑說，田曦薇像極了大家的初戀。田曦薇在《低智商犯罪》中飾演女警李茜，跟著刑警王驍辦案，素顏穿上警察制服、高馬尾造型，撕掉過去的甜妹標籤，塑造幹練颯爽的形象，不少網友看了都直誇她，「田妹女警形象太颯了」、「滿喜歡田曦薇的，希望越來越多作品」、「小田真棒」、「這樣的小田我愛了」。《低智商犯罪》講述的是脫離一線刑偵幾年的警察張一昂（王驍 飾），因為省廳收到的匿名舉報信，被派往三江口調查案件。張一昂到三江口不久就遇到刑警隊長被害，張一昂在洗清自我嫌疑時意外逮捕了連環殺人案的凶手，迅速建立聲望。張一昂將偵查方向鎖定到當地富商周榮團伙，可蠢賊們層出不窮，蠢賊之間勾心鬥角的蝴蝶效應，反而助張一昂帶領的警察們屢建奇功。 緣分讓張一昂跟所有蠢賊們齊聚一堂，憑藉智慧和勇氣笑到最後，也查明同僚遇害的起因，最終讓真凶落入法網。 《低智商犯罪》由王驍、田曦薇、王傳君主演，線上看在愛奇藝國際站、iQ.com播出，全劇共24集。