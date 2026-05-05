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▲徐若瑄曾貼出女兒照片，感性表示要將婚紗留給她們，一字一句都充滿母愛。（圖／徐若瑄臉書）

徐若瑄曾與新加坡航運少東李雲峰有過一段婚姻，她婚後將兩位繼女視如己出，為了拉近彼此距離，不僅親自考駕照接送，更用心舉辦派對，換來女兒們親暱稱呼「V媽」。然而，2015年兒子Dalton出生後，徐若瑄社群上頻繁的母子互動引來網友質疑她偏心、忽略繼女。面對「壞繼母」的指控，她事後道出心聲，透露其實是因為女兒進入青春期，希望保護隱私並尊重她們，有關女兒的照片和文章也就自然減少，展現為人母的一片苦心。李雲峰與第一任妻子育有2個女兒Clara與Elisha，徐若瑄婚後為了拉近與繼女的感情，特別去考駕照接送、常常舉辦家庭聚餐，甚至一家四口睡在一起長達半年，讓女兒感覺爸爸沒被搶走，而是多了個家人。徐若瑄對女兒疼愛有加，母女之間的互動十分有愛，讓外界看了紛紛大讚：「妳對孩子們的愛，大家都看在眼裡，佩服在心裡」、「當妳的孩子真幸福。」不過，徐若瑄生下兒子Dalton後，一度遭網友質疑社群上全變成母子互動，少了女兒們的動態，遭酸民痛批「惡繼母」。事後，徐若瑄表示自己很注意女兒們的隱私，社群上發的每一張照片、動態都需要經過女兒的同意，認為這是基本尊重，再加上女兒進入青春期，所以才減少公開女兒的生活。▲徐若瑄生下兒子Dalton後，一度遭網友質疑社群上全變成母子互動，少了女兒們的動態，遭酸民痛批「惡繼母」。（圖／徐若瑄臉書）徐若瑄為此感嘆：「每一位母親都不容易，很多事也不一定是我們看到的表象而已，若不夠了解，請不要任意批判別人的人生，更何況，女人何苦為難女人。」徐若瑄對女兒的愛始終沒變，她曾貼出女兒照片後，感性寫下﹕「想起有一晩我語重心長的跟兩個寶貝女兒說我的婚紗會留給妳們穿…然後默默的眼框像被Wasabi嗆的…隔天女兒笑著說『V媽，妳昨晚喝醉了』。(一個15、一個18，明明還早，我係咧～太早捨不得) 。」一字一句都充滿母愛。