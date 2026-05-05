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美伊在荷姆茲海峽對峙升級，國際油價應聲走揚，也支撐美元指數，亞洲主要貨幣兌美元轉弱，新台幣兌美元今（5）日早盤也貶到31.67元，貶值6分。隨著中東地區重要能源基礎設施和油輪遇襲，代表美國與伊朗敵對行動顯著升級，並危及持續4個星期的停火，國際油價應聲走揚。就國際匯市來看，美元指數來到98.52。至於亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從157.07拉回至157.26，韓元兌美元也貶到1477.83，目前在1475.67附近，而離岸人民幣兌美元亦從6.8278貶到6.8346。至於新台幣兌美元今日早盤也續貶，以31.63元、貶值2分開出，在美元走強之下，新台幣進一步下探31.67元，貶值6分，不過，台股走揚，新台幣目前在31.67元盤整。