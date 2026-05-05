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▲受到東北季風、華南雲雨區雙重影響，今天全台天氣不穩定，外出建議攜帶雨具。（圖／中央氣象署）

明後天短暫放晴 僅東半部有雨

▲未來一周天氣「兩波鋒面接力報到」，周二全台降雨強度大，周五雨區也非常廣闊。（圖／中央氣象署）

周五鋒面又襲台 母親節前下大雨

▲鋒面影響，特別在周二北台灣要注意18至19度的低溫，周三、周四回暖明顯，周五再降溫。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今（5）日台灣受東北季風、華南雲雨區雙重影響，各地偏向陰或多雲，並伴隨短暫陣雨，整體天氣不穩定，降雨雖非持續性強降雨，但幾乎全台都有下雨機會，外出建議攜帶雨具，雨勢「入夜後到明（6）日趨緩」，母親節前的周五、周六（5月8日至5月9日）還會有一波鋒面。林孝儒說明，今天北部至東部明顯轉涼，高溫約21至24度、低溫18至20度，中南部則維持相對溫暖，高溫約25至30度、低溫21至25度。中北部、東半部民眾將有明顯降溫感受，早晚偏涼，需適時增添衣物避免著涼。明後兩天，隨著東北季風減弱、華南雲雨區逐漸遠離，台灣將轉為高壓迴流環境，風向轉為偏東至東南風，各地氣溫明顯回升。林孝儒指出，屆時高溫普遍落在28至32度，天氣轉為偏暖甚至微熱型態。不過，天氣穩定並不代表完全無雨，明後天迎風面的東半部仍有地形性降雨機會，午後山區也可能出現局部熱對流發展。林孝儒提醒，雖然降雨範圍零散，但局部仍可能出現短時較大雨勢，山區活動仍需留意天氣變化。至於周五至周末，天氣將再度轉趨不穩，林孝儒提醒，屆時隨著新一波鋒面通過，伴隨東北季風增強，各地降雨機率提高，其中周五鋒面影響最為明顯，降雨範圍廣泛，並可能伴隨雷雨與瞬間強降雨，預計周日母親節（5月10日）天氣逐漸回穩氣溫方面，中北部及東部將略為轉涼，高溫約25至28度、低溫20至24度；南部降溫幅度較小，高溫約28至30度。整體來看，本週天氣呈現「先濕涼、後回暖、再轉雨」的節奏，周末若有戶外行程，應持續關注天氣預報，以利彈性調整安排。