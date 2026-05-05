母親節咖啡優惠陸續開跑！7-11明（5）日起門市有大杯濃萃美式、精品美式、精品拿鐵買2送2，今起APP行動隨時取靜岡抹茶拿鐵、紅茶拿鐵買2送2，相當於半價開喝；全家門市有大杯特濃美式、特濃拿鐵任選2杯85元。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜5月5日至5月14日
◾靜岡濃抹茶拿鐵／福岡濃抹茶拿鐵任選買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾皇家伯爵濃醇拿鐵／皇家伯爵紅茶拿鐵任選買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡 任選買7送3，7折（原價80元、特價56元）
◾風味飲系列指定冰飲 任選買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶 買7送3，7折（原價70元、特價49元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶 任選買7送3，7折（原價60元、特價42元）
📍APP｜4月28日至5月7日
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）
📍APP｜5月1日至5月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜5月6日至5月10日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
即起至5月12日，單筆購買CITY PRIMA滿200元送一個（朱紅、櫻粉、金棕），「獻給媽媽花朵」吊飾鑰匙圈，媽媽的美隨身帶著走，隨機出貨，送完為止。不可思議咖啡購買熱拿鐵/奶蓋系列享免費拉花體驗，把愛留在每一口心意裡。
📍APP｜5月9日至5月18日
◾特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲（好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵）任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
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🟡全家便利商店
📍門市｜5月1日至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」至5月7日前，兌領咖啡自帶杯子現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜5月5日至5月14日
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