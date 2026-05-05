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台股近期成功站上4萬點大關，股市一片火熱之際，多檔個股也狂飆！證交所最新公布30檔注意股名單，權值股聯發科成為妖股，最近六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達435元；低軌衛星股華通收盤價漲幅高達223.49%，其他還有一詮、臻鼎-KY等通通都被列入名單中。證交所指出，華通最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達223.49%，而遭列注意股。聯發科最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.11%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達435元。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達435元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者。智邦六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達365元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者，也被列為注意股。一詮最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.44%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達73.5元。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達156.46%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達216.15%。另當日週轉率為 7.02%，暨元大證券商成交買進金額達新臺幣壹億元以上，且佔當日該有價證券總成交金額比率為26.86%。光通訊概念股聯鈞則在最近六個營業日之累積週轉率為66.28%。且5月4日之週轉率為11.49%。PCB族群之一的臻鼎-KY最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.84%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達85元。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達106.44%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達162.91%。此外，其他如大東、直得、宇隆、致茂、鼎元、全新、盟立、嘉晶、力特、大量、晶彩科、雙鍵、日成-KY、眾達-KY、悅城、愛普、聯策、惠特、富世達、睿生光電、新代、鴻勁、昶昕、高力也都列入榜單中，都是近期漲太兇的飆股。