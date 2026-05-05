線上旅遊平台Trip.com宣布，夏季旅展今（5）日12:00開始，首賣日限量推出日本單程機票99元起，會員使用街口支付可搶日本、港滬單程航線999元起機票。另外，5月6日至5月8日於Trip.com指定活動頁，有日本指定地點機加酒可享5555元夢幻價，還有無敵地點飯店更享千元有找。而星宇航空今日起至5月6日連續兩天獨家推出，日本、曼谷、港澳指定來回航線3999元起。還有80種熱門景點門票、交通、eSIM、一日遊等票券買一送一或半價優惠。
歡慶母親節，Trip.com看準女力商機，今（5）日中午12:00，推出單程直飛台北往東京、大阪及沖繩99元起機票。中午12點30分，使用街口支付會員可搶單程直飛台北往福岡、札幌、大阪、香港及上海999元起機票。晚間9點30分，販售單程直飛台北往首爾、釜山999元起機票。5月6日機票日中午12點，販售台北到沖繩三天兩夜機＋酒每人5555元起優惠，最高現省近7000元。
同時，星宇航空5月5日至5月6日連續兩天獨家推出，台北來回宮古島、東京機票5999元，台北來回香港、澳門機票3999元，台北來回曼谷機票4999元，數量有限，售完為止。
國外飯店也有優惠 最低一晚99元
5月7日飯店日，中午12點日本飯店雙重優惠，地點無敵，位於難波站7號出口正對面，往返機場與道頓堀極速便利的相鐵FRESA INN大阪難波車站前，一晚只要99元；緊鄰那霸國際通的沖繩那霸柔婕閣飯店，一晚也只要999元，多人出遊的完美旅宿。晚間 9 點30分，販售鄰近商圈、交通要道，擁有泳池、絕佳景色的L7海雲台樂天飯店、禧榕軒大飯店、礁溪麒麟飯店，每晚999元優惠，平日每晚最高現省3000元。
5月8日票券日，中午12點，80種限量票券、eSIM、交通預訂優惠登場，包含韓國首爾AREX機場快線車票、釜山-慶州一日遊、澎湖吉貝島一日遊等49種票券，享買一送一優惠；韓國首爾非軍事區（DMZ）一日游、香港海洋公園兩人同行套票、香港迪士尼一日券門票等22種票券半價；歐洲、日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞等多國eSIM 8種品項一口價。
Klook推最新會員升級方案 送價值1000元機場接送
Klook則是表示，即日起推出最新會員升級方案，凡升級為黃金或白金會員，最高可享5倍回饋，6月14日前再限時加碼價值約1000元的免費機場接送；同時於5月4日至5月6日推出「月月加碼狂歡日」，祭出海外樂園5折、eSIM 50元吃到飽等超殺活動。
Klook補充說明，會員包含領航員、黃金會員與白金會員三級制度，凡從領航員升級為黃金或白金會員，可享最高5倍Klook酷幣回饋，並於下次訂單直接折抵，享交通、飯店與景點門票等專屬折扣，最高節省達7500元，且為了讓旅客暑假出遊更方便划算，6月14日前成功升級為黃金或白金會員，即可獲得免費機場接送一趟（價值1000元）。
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同時，星宇航空5月5日至5月6日連續兩天獨家推出，台北來回宮古島、東京機票5999元，台北來回香港、澳門機票3999元，台北來回曼谷機票4999元，數量有限，售完為止。
5月7日飯店日，中午12點日本飯店雙重優惠，地點無敵，位於難波站7號出口正對面，往返機場與道頓堀極速便利的相鐵FRESA INN大阪難波車站前，一晚只要99元；緊鄰那霸國際通的沖繩那霸柔婕閣飯店，一晚也只要999元，多人出遊的完美旅宿。晚間 9 點30分，販售鄰近商圈、交通要道，擁有泳池、絕佳景色的L7海雲台樂天飯店、禧榕軒大飯店、礁溪麒麟飯店，每晚999元優惠，平日每晚最高現省3000元。
5月8日票券日，中午12點，80種限量票券、eSIM、交通預訂優惠登場，包含韓國首爾AREX機場快線車票、釜山-慶州一日遊、澎湖吉貝島一日遊等49種票券，享買一送一優惠；韓國首爾非軍事區（DMZ）一日游、香港海洋公園兩人同行套票、香港迪士尼一日券門票等22種票券半價；歐洲、日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞等多國eSIM 8種品項一口價。
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Klook則是表示，即日起推出最新會員升級方案，凡升級為黃金或白金會員，最高可享5倍回饋，6月14日前再限時加碼價值約1000元的免費機場接送；同時於5月4日至5月6日推出「月月加碼狂歡日」，祭出海外樂園5折、eSIM 50元吃到飽等超殺活動。
Klook補充說明，會員包含領航員、黃金會員與白金會員三級制度，凡從領航員升級為黃金或白金會員，可享最高5倍Klook酷幣回饋，並於下次訂單直接折抵，享交通、飯店與景點門票等專屬折扣，最高節省達7500元，且為了讓旅客暑假出遊更方便划算，6月14日前成功升級為黃金或白金會員，即可獲得免費機場接送一趟（價值1000元）。