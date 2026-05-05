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▲藍心湄親自透露媽媽不是親生，並感謝她收留叛逆自己，暖心告白：「我的世界只有妳」。（圖／女人我最大FB）

60歲女星藍心湄在2日透過節目《女人我最大》FB，罕見分享與媽媽的故事，竟透露媽媽不是親生，讓大家都超驚訝。而昨（4）日，藍心湄好友陶晶瑩也在YouTube節目《陶色新聞》中與吳小帽聊到這件事，表示自己早就知道，不僅大讚藍心湄孝順，還透露藍心湄父母都會一起參加藍心湄的派對、吃飯聚餐等，活動從不缺席，感情非常好。藍心湄2日透露自己並非藍媽媽親生，而是在最叛逆的13、14歲被收留，讓大家都非常驚訝。而昨（4）日，陶晶瑩在YouTube節目《陶色新聞》中表示早就知道，「心湄在事親至孝這方面，常常都是爸媽一起出動，很多派對都是他們一起來。」還透露藍心湄在吃飯聚餐、旅行等，都會帶著爸媽，一家人感情非常好。藍心湄在2日透過節目《女人我最大》FB，對媽媽深情告白，透露自己在最叛逆的13、14歲時，被大自己18歲、當時才31、32歲的媽媽收留，「那時候我正在不聽話的時候，然後她非常有耐心，管我非常非常嚴格，但是又不是她自己的小孩，所以她在出手當中就會有點彈性，我是這樣覺得啦，可是我又很皮…」藍心湄感性表示，因為媽媽自己現在才能有這樣的條件，「我講的條件是說我腦筋動很快啊、好像很靈活啊、然後我體力很好、我身體很健康都是拜她所賜，因為她煮了一手好菜。」而最後，影片中放出多張藍心湄母女倆到處旅遊的合照，藍心湄還大方告白媽媽：「雖然妳現在走路比較不方便了，我還是要帶著妳全世界到處走。雖然我們看到了全世界，可是妳知道嗎？媽媽，我的世界只有妳，愛妳唷！」藍心湄罕見公開身世，也讓大家都非常驚訝，因為藍心湄一直以來都與媽媽感情非常好，社群平台也常常看到母女倆的合影，好感情不言而喻。不少人也對她們不輸親生的感情感到佩服又羨慕，「非常偉大的母親，心湄姐也非常優秀」、「不輸親生的孝順，真的太感人。」