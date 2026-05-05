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▲5月5日於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單，前3萬名可獲得免費熱狗。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮購物下單，全家超商取貨服務且完成訂單，可獲得免費冰美式。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨，可獲得咖啡買一送一優惠券。（圖／萊爾富提供）

5月繳稅季別怕荷包壓力大！超商攜手蝦皮購物來情客了，5月5日當天限定，使用蝦皮購物下單且選擇7-11或全家門市取貨，就可以獲得免費咖啡或熱狗，全家送大杯冰美式，僅限量5000杯；7-11取貨則是可獲得「美式原味熱狗」，共計3萬份。7-11於5月5日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，贈送「美式原味熱狗 一個」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為6月4日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至6月11日23:59止。全家於5月5日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格 ，活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為6月4日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至6月11日23:59止。5月5日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得「重乳拿鐵咖啡（大杯） 冰熱任選買一送一 」優惠序號。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為6月4日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至6月11日23:59止。