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▲《穿著PRADA的惡魔2》是梅莉史翠普隔了快7年又有主演的影片在大銀幕推出，美國媒體認為她是票房熱賣的功臣。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著Prada的惡魔2》全球各地開出票房紅盤。美國觀眾CinemaScore上的觀後評價還超越上集。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著Prada的惡魔2》梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）攜手登上票房冠軍寶座。（圖／摘自IMDb）

萬千影迷期待了20年，《穿著PRADA的惡魔2》終於在全球各地盛大上映，而且在絕大多數地區包括台灣、美國，都登上票房冠軍。美國媒體分析該片賣座致勝有5大因素，除了成功喚起粉絲心中對首集的情懷，還有這是梅莉史翠普7年來第一部主演的影片登上大銀幕，觀眾對她還是頗有期待。至於電影本身到底好不好看？美國觀眾的口碑挺不錯，台灣卻呈現偏兩極的反應，有不少人認為不能只靠情懷，抱怨續集的情節鋪陳不夠流暢，節奏有待加強。續集片和首集相較，本來就在較吃虧的位置，大多數人容易有先入為主的觀念，這次台灣給予《穿著PRADA的惡魔2》負評的觀眾也有不少在嫌人物的個性跟上一集不一樣、節奏跟上一集不一樣、喜趣感覺也跟上一集不一樣，覺得劇組是靠著情懷把大家吸引進戲院，卻沒有讓他們看得開心、滿意，還有人說是想打瞌睡，或是頻頻上洗手間。其實編導想表達的正是20年來，媒體業的生態都發生劇變，劇中人也不可能都像20年前一樣的態度面對。在片中梅莉史翠普扮演的惡魔主編，明顯變得比上集更有人性，其實是因為時代思潮的轉變，她不能再用過去那種高高在上的態度來對待員工和讀者，想要不被時代淘汰，自己必須做出轉變，是非常合理的結果。美國媒體認為梅莉史翠普堪稱續集票房打響第一砲的功臣，她本身也是很與時俱進，近年來亮相演出的作品幾乎都是串流平台影片，大銀幕上已消失快7年，觀眾渴望再次透過更大尺寸的畫面看清楚她的細微表情，證明她依舊具備強大號召力。而《穿著PRADA的惡魔2》忠實反映媒體界目前景氣不比以往、記者與編輯的飯碗隨時岌岌可危的情況，使得輕鬆、俏皮的氣氛和首集相較減少，儘管編導還是透過以往搭私人飛機的惡魔主編米蘭達，在預算壓縮下被迫將就經濟艙之類情節讓觀眾不禁莞爾，觀影時的情緒還是無法過度放鬆。不過美國媒體分析，觀眾在目前的世界情勢急遽變化下，格外需要開心的內容，《穿著PRADA的惡魔2》至少還是部喜劇，可以讓人看完較為愉悅地走出戲院，仍然有加分。其實以全球大多數地區的票房表現來看，這部片維持平穩的跌幅，沒有像一些真正評價崩盤的電影，只靠前兩天迅速吸納多數觀眾，等他們散出劣評之後，很快就沒有多少人想進戲院，美國觀眾的CinemaScore映後口碑，這部續集拿到A-，還明顯好過上一集的B。編導在片中也放入不少致敬首集的元素，首集看了很多遍的觀眾一眼就能認出開場安海瑟薇起床刷牙和首集開頭的相似之處，以及最後她的藍色毛衣跟首集也在呼應，都是「賣情懷」的證明。至於《穿著PRADA的惡魔2》是主打女性、時尚迷、媒體界人士，過往這些人不見得被認為有左右票房的能力，因此有很長一段時間，戲院都是一堆超級英雄、特效動作，較為忽略女性也有想進戲院尋找娛樂的需求，剛好這部片補足了這個部分，成為女生近期看片首選，賣座表現上也證明，女性絕對是一塊值得好好把握的市場，《穿著PRADA的惡魔2》仍在全台各地上映中。