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九合一選舉將於年底登場，《上報》今（5）日公布最新高雄市長民調，結果顯示民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點，在1到8個立委選區中，賴瑞隆支持度均領先。根據《上報》委託山水民意調查公司進行的最新民調結果顯示，賴瑞隆以47%的支持度，領先柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點，另有22.3%受訪者尚未表態，若進一步從區域交叉分析，賴瑞隆在各立委選區（共８個選區）皆呈現領先。年齡層分析方面，賴瑞隆在多數群體中維持領先，其在20至29歲族群的支持度為55.9%，70歲以上為53.2%，均高於柯志恩的21.2%，此二區段領先幅度最高；只有在50至59歲族群中，雙方支持度接近。另外，賴瑞隆、柯志恩兩人的候選人形象評價，賴瑞隆「欣賞」比例為48.8%、「不欣賞」23.9%；柯志恩則獲得「欣賞」40.3%、「不欣賞」33.8%。此次調查於2026年4月27日至29日進行，採市話與行動電話雙軌訪問及抽樣，合計完成2027份有效樣本。民調結果顯示，在看好度方面，挾地方執政優勢，賴瑞隆遙遙領先，為60.2%，柯志恩則是19.6%；政黨傾向交叉分析結果，民進黨支持者有高達84.6%看好賴瑞隆，而國民黨支持者僅57.5%看好柯志恩，民眾黨支持者則有55%看好賴瑞隆、35.9%看好柯志恩，無政黨傾向者則為賴33%、柯13.2%。本次調查訪問對象為設籍高雄市、年滿20歲以上市民。市話樣本採住宅電話隨機抽樣，完成1013份；手機樣本則採電信門號隨機抽樣，完成1014份。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.18個百分點，依內政部人口統計資料進行地區、性別及年齡加權，以符合母體結構。