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白宮記者晚間25日在華盛頓希爾頓酒店舉行時發生槍手闖入開槍，華府執法部門持續保持高度警戒。白宮美國特勤局（U.S. Secret Service）當地時間4日表示，特勤人員在白宮附近與一名武裝的「可疑人士」發生對峙，該名人士隨後向特勤人員開火並徒步逃離，最終遭執法人員擊中。此事件導致白宮一度短暫封鎖。綜合路透社、NBC等外媒報導，這起事件發生在4日下午3點30分左右，在白宮建築群外圍巡邏的特勤局探員當時發現了一名「看似持有火器的可疑人士」。當特勤人員上前，該名男子隨後逃跑並開火，探員隨即還擊，擊中了該名男子，並將其送醫治療。特勤局副局長奎恩（Matthew Quinn）表示，一名未成年的旁觀者被嫌犯擊中，但並無生命危險，目前正在醫院接受治療。奎恩指出，美國副總統范斯（JD Vance）的車隊在事件發生「不久前」曾經過該區域，但目前沒有跡象顯示嫌犯有意接近副總統車隊。奎恩證實已從嫌犯身上搜獲一把武器，但未透露具體細節。他表示，探員在發現該名人士時，根據其行為及觀察到其身上有「火器的壓痕（印痕）」而認定其行為可疑。他也澄清，嫌犯當時並不在白宮領地內。特勤局在社群平台X（舊稱推特）上表示，槍擊事件發生在第15街與獨立大道交會處。目前尚不清楚該事件是否與美國總統川普（Donald Trump）或白宮有任何關聯。此槍擊事件發生的一週前，才發生白宮記者協會晚宴槍擊事件，一名31歲來自加州的教師兼工程師艾倫（Cole Allen）因涉嫌於4月25日企圖刺殺總統而被起訴。在此事件之後，美國首都的執法部門近日一直保持高度戒備。事件發生時，川普正在白宮東廳（East Room）主持一場小微企業峰會，該活動並未受到干擾。當被問及此事件是否與其他針對川普的刺殺企圖有關時，奎恩表示，事件發生時川普人確實在白宮內，「這是否是針對總統而來，我目前尚不清楚，但我們會查明真相。」事發時正在白宮旁拍照的遊客奈夫（Ryan Naef）與母親，看到范斯的車隊經過。接著傳來5、6聲槍響，奈夫說：「當時現場所有警員、所有車輛都朝那個方向飛奔過去。我們看得一頭霧水。」NBC目擊到，一組車隊在下午3點37分左右離開白宮。幾分鐘後，在傳出三到四聲爆裂聲後，國民兵成員和警察向車隊離開的方向奔去。 目擊者告訴NBC，他們在槍響前看到一名男子向車隊跑去。在事件發生前後，白宮北草坪（North Lawn）進行了人員疏散。特勤局人員持長槍跑向草坪，並敦促媒體成員離開草坪進入白宮簡報室。在首次疏散後不到10分鐘，媒體獲准重新回到戶外。目前華盛頓特區警察局（DC Police Department）已接手後續調查。