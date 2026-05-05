我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪東城（如圖）被爆料當年有鐵粉在路上追車險些釀成車禍，炎亞綸在爆料文下證實。（圖／微博＠汪東城）

汪東城粉絲失控追車 炎亞綸親自按讚回應

過往恩怨持續延燒 兩人關係仍受關注

男團飛輪海解散多年，成員之間的關係仍不時成為話題，近日有Threads網友翻出過往事件，指當年汪東城的粉絲曾出現脫序行為，不僅涉及金錢糾紛，甚至還發生追車情況，導致團員一度陷入危險，引發網路熱烈討論。對此，炎亞綸在貼文上按讚，並親回「是啊」，證實當年確實有追車驚魂。根據《鏡週刊》報導，有網友在Threads上爆料當年有名粉絲為了接近偶像，竟在街頭高速駕駛並試圖攔截載有飛輪海團員的車輛，過程中造成車輛偏移，險些發生交通事故。這段驚險經歷也讓不少網友震驚，直呼行為過於誇張，甚至可能危及人身安全。讓事件再度延燒的關鍵，是炎亞綸本人親自現身互動，他不僅按讚相關貼文，還留言簡單回應「是啊」，並搭配表情符號，被網友解讀為對爆料內容的認同，此舉也讓不少人直呼「等於本人認證」，話題迅速升溫。事實上，炎亞綸與汪東城之間的關係，多年來一直是外界關注焦點，炎亞綸曾公開表示雙方在價值觀上存在差異，關係難以修復，甚至直言未來不太可能再同台演出，讓昔日團體情誼留下問號。儘管飛輪海已成為過去式，但成員相關話題依舊具備高度討論度，此次事件再度被翻出，不僅讓粉絲回憶起當年風光，也讓外界重新檢視偶像與粉絲之間的界線，相關討論持續發酵，也讓不少人對於飛輪海解散不會再合體，充滿唏噓。