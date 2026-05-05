5月報稅季正式展開，民眾忙著申報之際，詐騙集團也同步出動，鎖定「退稅」、「補繳」等關鍵字設局行騙。內政部警政署165全民防騙網表示，每年此時都是詐騙高峰，一旦掉以輕心，不只金錢可能受損，個資也恐被盜用。根據統計，光是4月全台就受理1萬3851件詐騙案件，財損金額高達49億3328.5萬元。提醒大家，面對詐騙應牢記「不點、不輕信、不提供」三原則，也要記得官方網址一定是.gov.tw結尾，有疑慮可撥打165查證，以保障財產與個資安全。
報稅季小心詐騙！3大恐怖手法全公開 點錯帳戶被清空
「165全民防騙」臉書粉專發文提醒，「5月報稅季來了，不只民眾忙著報稅，詐騙集團也同步『加班中』」，各種假通知、假網站層出不窮，一不留神恐讓錢財與個資一起被騙走。
報稅季詐騙手法其實早有跡可循，內政部與警方整理出三大常見套路，幾乎每年都反覆出現，卻仍有人受害：
1.假退稅通知：
詐騙集團透過電子郵件、簡訊甚至QR code，假冒國稅局通知「有退稅未領」或「資料異常」，誘導點擊連結，進入釣魚網站輸入個資與銀行資料。
2.假冒國稅局催繳：
不法分子偽裝公務員來電，聲稱報稅出錯或涉及逃漏稅，要求立即補繳，甚至指示操作ATM或網路銀行匯款，製造恐慌逼迫付款。
3.假官方網站：
架設與政府網站高度相似的頁面，讓民眾誤以為是官方系統，輸入帳密後資料即遭竊取。若網址不是「.gov.tw」結尾，或出現拼字異常、簡體字，都要提高警覺。
除了手法不斷翻新，詐騙集團也善用細節混淆視聽。內政部提醒，常見的詐騙手法還包括釣魚電子郵件、不明QR code，以及來電顯示帶有「+」、「+02」、「+886」的可疑電話，都是高風險徵兆。
防詐「三不原則」注意！網址藏暗黑陷阱 1招秒辨認出官方
面對層出不窮的詐騙攻勢，「165全民防騙」也提出防詐三不原則，提醒民眾務必牢記：
1.不點：不點擊來路不明的連結或QR code
2.不輕信：不輕易相信簡訊、電話中的稅務通知
3.不提供：不提供銀行帳密、驗證碼，也不操作ATM
此外警方還強調幾項辨識詐騙的關鍵重點，包括「官方網址一定是.gov.tw結尾」、「政府機關不會要求提供銀行帳密或操作ATM」、「不明訊息一律先查證」等。若有疑問可立即撥打165反詐騙專線確認。
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「165全民防騙」臉書粉專發文提醒，「5月報稅季來了，不只民眾忙著報稅，詐騙集團也同步『加班中』」，各種假通知、假網站層出不窮，一不留神恐讓錢財與個資一起被騙走。
1.假退稅通知：
詐騙集團透過電子郵件、簡訊甚至QR code，假冒國稅局通知「有退稅未領」或「資料異常」，誘導點擊連結，進入釣魚網站輸入個資與銀行資料。
2.假冒國稅局催繳：
不法分子偽裝公務員來電，聲稱報稅出錯或涉及逃漏稅，要求立即補繳，甚至指示操作ATM或網路銀行匯款，製造恐慌逼迫付款。
3.假官方網站：
架設與政府網站高度相似的頁面，讓民眾誤以為是官方系統，輸入帳密後資料即遭竊取。若網址不是「.gov.tw」結尾，或出現拼字異常、簡體字，都要提高警覺。
除了手法不斷翻新，詐騙集團也善用細節混淆視聽。內政部提醒，常見的詐騙手法還包括釣魚電子郵件、不明QR code，以及來電顯示帶有「+」、「+02」、「+886」的可疑電話，都是高風險徵兆。
面對層出不窮的詐騙攻勢，「165全民防騙」也提出防詐三不原則，提醒民眾務必牢記：
1.不點：不點擊來路不明的連結或QR code
2.不輕信：不輕易相信簡訊、電話中的稅務通知
3.不提供：不提供銀行帳密、驗證碼，也不操作ATM
此外警方還強調幾項辨識詐騙的關鍵重點，包括「官方網址一定是.gov.tw結尾」、「政府機關不會要求提供銀行帳密或操作ATM」、「不明訊息一律先查證」等。若有疑問可立即撥打165反詐騙專線確認。