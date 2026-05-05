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CAMA CAFE：2杯9折、寄杯買8送1咖啡優惠！母親節禮盒送玻璃馬克杯

◾️ 指定飲品買2杯9折優惠！

◾️ 咖啡寄杯買8送1！

◾️ 母親節禮盒送玻璃馬克杯！

▲CAMA CAFE母親節咖啡優惠2杯9折、寄杯買8送1，買禮盒送玻璃馬克杯。（圖／CAMA CAFE提供）

路易莎：母親節蛋糕預購420元起！

85度C：母親節蛋糕85折！早鳥預購優惠倒數

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▲85度C母親節蛋糕85折，早鳥預購優惠倒數。（圖／85度C提供）



母親節快樂Happy Mother's Day！專屬媽媽的節慶蛋糕與咖啡優惠搶先看，CAMA CAFE表示，指定飲品「2杯9折」、寄杯「買8送1」會員優惠，官網電商「CAMA CAFE風味選物所」買母親節禮盒免費送玻璃馬克杯；LOUISA路易莎表示，母親節蛋糕預購420元起；85度C表示，蛋糕85折早鳥預購優惠倒數一覽。CAMA CAFE表示，迎接母親節，即日起推出期間限定花果香飲品優惠，官網電商還有母親節禮盒優惠活動。精選：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇。（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。CAMA CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」同步推出母親節禮盒優惠，（數量有限，送完為止）。提醒大家，取貨日期以訂購人與門市約定為準，請於取貨日前3～5日完成預購；取貨日前2日恕不接受更改或臨時取貨；優惠不併用；商品圖片僅供參考，請以實品為準；請於約定時間內完成取貨，逾期恕不保留、退款或補發；取貨時請確認商品完整性（生鮮商品售出後除重大瑕疵外恕不退換）。2026年85度C母親節推出6款主題蛋糕，主打爆紅中東風味的「杜拜巧克力千層蛋糕」8吋特價1480元（無預購85折），全台限量5千顆，即起預購、取貨期間為即日起至5月10日。推薦「玫瑰蜜語」6吋85折價580元、「馨心相映」6吋85折價560元、「芋香綻放」6吋85折價550元、「甜蜜名媛包」8吋85折價780元。即日起至5月10日，8