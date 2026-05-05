近期台北出現「安鼠之亂」，傳出街頭出現老鼠亂竄，地方政府也開始進行防治，不過環保局投放老鼠藥引發爭議，有許多民眾擔憂老鼠的天敵，像是流浪貓、猛禽、蛇類等，會因吃到有毒性的老鼠而身亡，知識型YouTuber阿淇博士就發文指出，老鼠藥其實治標不治本，使用老鼠藥可能會讓老鼠有抗藥性，應該要減少雜物、暴露在戶外的食物，讓老鼠沒地方躲、沒東西吃，也可引入猛禽等天敵，運用生態食物鏈方式，減少老鼠數量。
天敵食用毒老鼠 恐失去最後一道防線
阿淇博士在臉書粉專發文表示，近來大家看到很多老鼠的新聞，台灣猛禽協會就出面警告，使用老鼠藥往往治標不治本，因為鼠類繁殖力很強，使用老鼠藥短期內數量會減少，但是長久下來，可能會讓有抗藥性的老鼠大量繁殖。而且猛禽、蛇類如果吃到毒老鼠而死，「等於讓都市失去最後一道防線」。
阿淇博士指出，研究顯示，台灣生態食物鏈已經被老鼠藥污染，在都市中常見的猛禽鳳頭蒼鷹、領角鴞，藥劑反應檢出率高於5成，主食是鼠類的黑翅鳶，測到含有老鼠藥的機率更是高達9成。而一隻成年猛禽一生可消滅上萬隻齧齒目動物，在照顧幼鳥的時期，一隻貓頭鷹一個月就能抓上百隻，一條蛇一年也大約可以吃約100隻老鼠。
都市仍有猛禽 運用生態鏈才是長遠之計
很多人以為都市沒有猛禽和蛇，但其實大安森林公園、台大校園等都有猛禽身影，無毒的王錦蛇也是以老鼠為主食，阿淇博士建議，鼠害用藥難免，但希望能使用安全一點、避免危害非目標的藥劑；阿淇博士認為，要解決鼠害，還是要減少雜物，食物不要暴露在戶外，像是廚餘要收好，也不要餵食浪浪，結合引入猛禽等天敵，才是更長遠的做法。
老鼠繁殖力驚人，作家汪浩就分享一位專業網友分析，如果基數是200隻公母鼠，政府沒有做任何防治工作，那1年後就會暴增166萬隻，因為老鼠出生到可以繁殖，只要5到6周的時間，每胎平均會生下8隻幼鼠，依照這種增長速度，約每2個月就會暴增4倍。
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阿淇博士在臉書粉專發文表示，近來大家看到很多老鼠的新聞，台灣猛禽協會就出面警告，使用老鼠藥往往治標不治本，因為鼠類繁殖力很強，使用老鼠藥短期內數量會減少，但是長久下來，可能會讓有抗藥性的老鼠大量繁殖。而且猛禽、蛇類如果吃到毒老鼠而死，「等於讓都市失去最後一道防線」。
阿淇博士指出，研究顯示，台灣生態食物鏈已經被老鼠藥污染，在都市中常見的猛禽鳳頭蒼鷹、領角鴞，藥劑反應檢出率高於5成，主食是鼠類的黑翅鳶，測到含有老鼠藥的機率更是高達9成。而一隻成年猛禽一生可消滅上萬隻齧齒目動物，在照顧幼鳥的時期，一隻貓頭鷹一個月就能抓上百隻，一條蛇一年也大約可以吃約100隻老鼠。
很多人以為都市沒有猛禽和蛇，但其實大安森林公園、台大校園等都有猛禽身影，無毒的王錦蛇也是以老鼠為主食，阿淇博士建議，鼠害用藥難免，但希望能使用安全一點、避免危害非目標的藥劑；阿淇博士認為，要解決鼠害，還是要減少雜物，食物不要暴露在戶外，像是廚餘要收好，也不要餵食浪浪，結合引入猛禽等天敵，才是更長遠的做法。
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