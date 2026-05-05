我是廣告 請繼續往下閱讀

▲機艙尾門開啟後，補給物資依序投出，多頂降落傘在空中綻放，形成壯觀傘花景象。（圖／記者莊全成攝，2026.05.05）

▲白米、軍毯及彈藥箱等物資隨傘降落，驗證多樣化補給投送能力。（圖／記者莊全成攝，2026.05.05）

▲補給物資依序投出，十多頂降落傘在空中綻放畫面壯觀。（圖／記者莊全成攝，2026.05.05）

▲陸軍聯兵333旅地面接收部隊迅速展開回收與檢整作業。（圖／記者莊全成攝，2026.05.05）

為驗證戰時情境下部隊後勤支援與應急整備能力，陸軍航特部空降訓練中心今（5）日清晨在佳冬昌隆農場執行年度空投補給任務，採「實兵、實裝、實地」方式進行演練，全面檢視空投作業整體能量。此次投送物資包含白米、軍毯及彈藥箱等相關後勤補給品，透過多樣化配置，提升演練貼近實戰的真實性與實用性。清晨6時10分，一架C-130H運輸機低空飛越屏東戰備跑道上空，渾厚引擎聲劃破天際，為演練揭開序幕。隨著機艙尾門開啟，空投作業隨即展開，補給物資依序投放，十餘頂降落傘在空中綻放，宛如綠色傘花點綴天際，畫面壯觀。儘管當時低雲層天候不佳，官兵仍依標準程序精準執行各項作業，確保任務順利完成。空投物資落地後，陸軍聯兵333旅地面接收部隊立即展開回收與檢整，迅速完成清點與分類作業，展現空地協同的高度效率與默契。透過此次演練，不僅驗證各式物資在不同條件下的投送能力，也強化後勤支援的穩定性與即時性。同時演練現場也吸引不少軍事迷到場關注，紛紛以鏡頭捕捉空投瞬間，記錄難得一見的訓練畫面。據了解，空降訓練中心未來也將持續透過各類實戰化演訓，精進空投補給與應變能力，確保在關鍵時刻能迅速提供前線所需支援，提升整體防衛作戰效能。